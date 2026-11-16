'భారత్ యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీకి ఆసియాన్ దేశాలే కీలకం'- ఫిలిప్పీన్స్ పర్యటనకు ప్రధాని మోదీ
PM Modi Philippines Visit : ఆసియాన్-భారత్, తూర్పు ఆసియా సదస్సుల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రధాని మోదీ ఫిలిప్పీన్స్ పర్యటనకు బయలుదేరారు
Published : November 16, 2026 at 8:48 AM IST
ఆగ్నేయాసియా దేశాలతో వ్యూహాత్మక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా భారత్ అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మూడు రోజుల ఫిలిప్పీన్స్ పర్యటనకు సోమవారం బయలుదేరారు. మనీలాలో జరిగే 23వ ఆసియాన్-భారత్ సదస్సు, 21వ తూర్పు ఆసియా సదస్సులో ఆయన పాల్గొననున్నారు. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో శాంతి, స్థిరత్వం, భద్రతతో పాటు ఆర్థిక, వాణిజ్య సహకారాన్ని విస్తరించడంపై ఈ సమావేశాల్లో ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు. ఫిలిప్పీన్స్ అధ్యక్షుడు ఫెర్డినాండ్ ఆర్ మార్కోస్ జూనియర్ ఆహ్వానం మేరకు ఈ పర్యటన చేపడుతున్నట్లు ప్రధాని వెల్లడించారు. పర్యటనకు బయలుదేరే ముందు ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
Will be in Manila, Philippines later today and tomorrow to attend the following programmes: 23rd ASEAN-India Summit. 21st East Asia Summit India attaches immense importance to close friendship with ASEAN nations. I’m also looking forward to interacting with the Indian community based in the Philippines. https://t.co/xmAZDNtrFw— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026