మోదీ- ట్రంప్‌ సత్సంబంధాలతో వాణిజ్య ఒప్పందం- 140కోట్ల భారతీయులకు ఉపయుక్తం: పీయూష్ గోయల్

Piyush Goyal on US Trade Deal
Piyush Goyal on US Trade Deal (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 3, 2026 at 5:41 PM IST

Piyush Goyal on US Trade Deal : అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందంతో భారత్‌కు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని వాణిజ్యశాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ అన్నారు. సోమవారం రాత్రి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో వాణిజ్య ఒప్పందం జరిగిందని 140 కోట్ల భారతీయులకు ఈ ట్రేడ్ డీల్ ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని తెలిపారు. వాణిజ్య ఒప్పందం విషయాన్ని పార్లమెంటులో చెప్పాలని చూసినా, రాహుల్‌ గాంధీ నేతృత్వంలో విపక్షాలు తీవ్ర నిరసన చేపట్టాయని చెప్పారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

