'నేను మాట్లాడేది 28ఏళ్ల యువకుల గురించి- 56ఏళ్ల వ్యక్తుల గురించి కాదు'- స్కైరూట్ సక్సెస్ వేళ రాహుల్పై మోదీ సెటైర్స్
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు సజావుగా సాగేలా చూడాలన్న ప్రధాని పిలుపు- నిర్మాణాత్మక చర్చలు జరగాలన్న మోదీ
Published : July 20, 2026 at 10:57 AM IST
Modi On Parliament Monsoon Session : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు సోమవారం ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, లోక్సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీపై పరోక్షంగా సెటైర్లు వేశారు. ఇటీవల స్కైరూట్ ప్రయోగాలు విజయవంతం అవ్వడంపై మాట్లాడుతూ, "నేను మాట్లాడేది 28 ఏళ్ల యువకుల గురించి, 56 ఏళ్ల వ్యక్తుల గురించి కాదు"అని అన్నారు. ఇటీవలి కాలంలో అంతరిక్ష రంగంలో భారతదేశం సాధించిన విజయాల గురించి మోదీ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. దేశ యువ ఆవిష్కర్తలను ప్రశంసించారు.
I am not talking about 56 year old young people..— Trupti Garg (@garg_trupti) July 20, 2026
Modi ji covered Rahul plus all JNU senior citizen students in one sentence 😂😂 pic.twitter.com/1H2Sh4phCz
"గతేడాది వర్షాకాల సమావేశాలకు ముందు, ఒక భారతీయ పౌరుడు అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. కొద్దిరోజుల క్రితం భారత యువకులు మొదలుపెట్టిన స్టార్టప్ ఒక పెద్ద మైలురాయిని సాధించింది. ప్రపంచంలో ఇలాంటి ప్రైవేట్ ప్రయోగాలు జరిగిన దేశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. అలాంటిది భారతదేశ యువత అంతరిక్షంలోకి కొత్త రాకెట్ను ఎగురవేసింది. ఇది చాలా పెద్ద విజయం. స్కైరూట్ స్టార్టప్లో పనిచేస్తున్న యువకుల సగటు వయస్సు కేవలం 28 సంవత్సరాలు మాత్రమేనని నాకు తెలిసింది అంతరిక్షంలో భారత జెండా ఎగురవేసిన ఆ యువత గురించే నేను మాట్లాడుతున్నాను. 56 ఏళ్ల యువకుడు (రాహుల్ గాంధీ) గురించి కాదు."
- ప్రధాని మోదీ
అంతా మంచే జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నా!
ప్రస్తుత వర్షాకాలం, పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు రెండూ దేశానికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారతాయని ఆశిస్తున్నట్లు మోదీ పేర్కొన్నారు. "వర్షాకాలం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే వర్షాకల సమావేశాలు కూడా ప్రారంభమవుతున్నాయి. వర్షాలు, వర్షాకాల సమావేశాలు రెండూ దేశానికి ఎంతో ఉపయోగకరమైనవి. ఈ రెండూ ఉత్పాదకంగా ఉన్నప్పుడు దేశ సంక్షేమం, సమస్త జీవుల సంక్షేమం జరుగుతుంది. కాబట్టి వర్షాకాలం, వర్షాకాల సమావేశాలు రెండూ మంచి ఉత్పాదకంగా సాగాలని మనం ప్రార్థిద్దాం" అని మోదీ అన్నారు.
#WATCH | Delhi: On the Monsoon session of Parliament, PM Narendra Modi says, " be it the monsoon or the monsoon session- if both are proactive, they prove to be highly productive. and when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living… pic.twitter.com/xuQmzDTeQw— ANI (@ANI) July 20, 2026
ప్రతిపక్షాల వ్యూహం ఏమిటి?
మరోవైపు ఈ పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీలు అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల దుర్వినియోగం, నీట్-యూజీ పేపర్ లీక్ వంటి అంశాలను లేవనెత్తే అవకాశం ఉంది. నీట్ 2026 పేపర్ లీక్పై చర్చించేందుకు ఆప్ ఎంపీ సంజయ్ సింగ్ రూల్ 267 కింద రాజ్యసభలో బిజినెస్ సస్పెన్షన్ నోటీసు ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీ రణదీప్ సింగ్ సుర్జేవాలా కూడా ఇదే అంశంపై అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ కోసం నోటీసు సమర్పించారు. అంటే ఈ అంశాలపై ఈ వర్షాకాల సమావేశాల్లో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య హోరాహోరీ మాటల యుద్ధం జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కాగా, ఆగస్టు 13 వరకు సాగనున్న ఈ సమావేశాల ద్వారా నేషనలిస్ట్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్సీపీఐ) పార్లమెంటరీ రంగప్రవేశం చేయనుంది. ఇది 20 మంది టీఎంసీ రెబల్ ఎంపీలతో ఏర్పడింది.
బిజినెస్ లిస్ట్ ఇదే!
ఈ పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో 'సుప్రీంకోర్టు సవరణ బిల్లు, 2026'ను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. వీటితోపాటు లోక్సభ బిజినెస్ లిస్టులో సంతాప తీర్మానాలు, ప్రశ్నోత్తరాల సమయం, సభ ముందు ఉంచే పత్రాలు, మంత్రుల ప్రకటనలు, ఇతర అంశాలను చేర్చారు. లెజిస్లేటివ్ బిజినెస్ కింద, కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను 33 నుంచి 37కు పెంచడం కోసం 'సుప్రీంకోర్టు సవరణ బిల్లు, 2026'ను సభ ముందు ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
మరోవైపు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా రాజ్యసభలో నేషనల్ హానర్ యాక్ట్, 1971కి సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ ప్రతిపాదిత చట్టం ద్వారా జాతీయ గీతం వందేమాతరానికి ఎలాంటి ఆటంకం కలిగించినా లేదా అవమానించినా దానిని క్రిమినల్ నేరంగా మార్చాలని నిర్ణయించారు. రాజ్యసభ బిజినెస్ లిస్టు ప్రకారం, పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల మొదటి రోజు ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. రాజ్యసభ మునుపటి సమావేశంలో ఆమోదించిన బిల్లులపై కూడా ఈసారి ప్రకటన చేయనున్నారు. ముఖ్యంగా సుప్రీంకోర్టు (న్యాయమూర్తుల సంఖ్య) సవరణ ఆర్డినెన్స్, 2026, ఆదాయపు పన్ను (సవరణ) ఆర్డినెన్స్, 2026 ప్రతులను సభ ముందు ఉంచుతారు.
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