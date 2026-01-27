భారత్- ఈయూ ఒప్పందం కుదిరింది- ప్రపంచమంతా దీనిని 'మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్' అంటున్నారు : మోదీ
భారత్ త్వరలోనే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆయిల్ రిఫైనింగ్ హబ్గా అవతరిస్తుందన్న ప్రధాని మోదీ
Published : January 27, 2026 at 11:15 AM IST
PM Modi on EU Trade Deal : భారత్- ఈయూ ట్రేడ్ డీల్ ప్రపంచంలోని రెండు ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల మధ్య భాగస్వామ్యానికి ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఈ మేరకు భారత్, ఈయూల మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (FTA) కుదిరిందని ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు. భారత్ త్వరలోనే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆయిల్ రిఫైనింగ్ హబ్గా అవతరిస్తుందని అన్నారు. భారత సామర్థ్యం 260MT నుంచి 300MTకి పెరుగుతుందని చెప్పారు. ఈ దశాబ్దం చివరి నాటికి చమురు, వాయు రంగాల్లో 100 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. ఇండియా ఎనర్జీ వీక్లో భాగంగా ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ, ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"సోమవారమే అతి కీలకమైన భారత్- ఈయూ ఒప్పందం పైనల్ అయ్యింది. దీనిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్గా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఈ స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందం 140 కోట్ల భారతీయులకు, కోట్లాది యురోపియన్ యూనియన్ దేశాలకు అనేక అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. ఈ ఒప్పందం ప్రపంచ జీడీపీలో 25 శాతం, ప్రపంచ వాణిజ్యంలో ఒకటో వంతును సూచిస్తుంది. ఇది ప్రపంచంలోని రెండు ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల మధ్య భాగస్వామ్యానికి ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ. ఈయూతో వాణిజ్యం ఒప్పందం మన దేశంలో ఉత్పత్తి రంగం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇంకా సేవల రంగం కూడా విస్తరిస్తుంది. ఈ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం భారత్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ప్రతీ వ్యాపారి, ఇన్వెస్టర్కు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " yesterday a big agreement was signed between the european union and india. people are calling this the mother of all deals. this agreement will bring major opportunities for the public in india and europe. this is a perfect example of… pic.twitter.com/Tgyzmliyok— ANI (@ANI) January 27, 2026