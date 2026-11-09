జెలెన్స్కీతో ఫోన్లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ- రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై చర్చ
PM Modi With Zelensky : రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం విషయంలో సంక్లిష్టతలు కొనసాగుతున్న వేళ జెలెన్స్కీతో ప్రధాని మోదీ ఫోన్లో సంభాషించారు. ఈ మేరకు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ప్రకటన విడుదల చేసింది.
Published : November 9, 2026 at 7:42 PM IST
రష్యాతో యుద్ధాన్ని ముగించి, శాంతియుత పరిష్కారాలను అన్వేషించేందుకు అన్ని విధాలా తోడ్పడేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీకి ప్రధాని మోదీ వివరించారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం విషయంలో సంక్లిష్టతలు కొనసాగుతున్న వేళ జెలెన్స్కీతో ప్రధాని మోదీ ఫోన్లో సంభాషించారు. ఈ సంభాషణలో ఘర్షణలకు సంబంధించి ప్రస్తుత పరిణామాలను మోదీకి జెలెన్స్కీ వివరించినట్లు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ప్రకటన విడుదల చేసింది. యుద్ధాన్ని చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా మాత్రమే పరిష్కరించుకోవాలనే భారతదేశపు స్థిరమైన వైఖరిని జెలెన్స్కీకి మోదీ గుర్తుచేసినట్లు పేర్కొంది. యుద్ధానికి శాంతియుత పరిష్కారాన్ని కనుగొనే దిశగా సాగే అన్ని రకాల ప్రయత్నాలకు భారత్ మద్దతిస్తుందని మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లు తెలిపింది. ఈ సంభాషణలో వివిధ రంగాల్లో భారత్- ఉక్రెయిన్ ప్రజల ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఇరు నేతలు చర్చించినట్లు PMO తెలిపింది.