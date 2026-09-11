పుతిన్కు తమిళ గ్రంథాన్ని గిఫ్ట్ ఇచ్చిన మోదీ- దాని ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?
బ్రిక్స్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు భారత్కు వచ్చిన రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్- ప్రఖ్యాత తమిళ కవి తిరువళ్లూర్ రచించిన ప్రాచీన తమిళ గ్రంథం 'తిరుక్కురళ్' రష్యన్ అనువాదాన్ని పుతిన్కు బహుకరణ
Published : September 11, 2026 at 9:01 PM IST
Modi Gifted Thirukkural To Putin : భారతీయ ప్రాచీన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను, సాహిత్య ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎప్పుడూ ముందుంటారు. తాజాగా దిల్లీలో జరుగుతున్న బ్రిక్స్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్కు ప్రధాని మోదీ విశిష్టమైన కానుకను అందజేశారు. ప్రఖ్యాత తమిళ కవి, తత్వవేత్త తిరువళ్లూర్ రచించిన ప్రాచీన తమిళ గ్రంథం 'తిరుక్కురళ్' రష్యన్ అనువాదాన్ని పుతిన్కు బహుమతిగా ఇచ్చారు. గొప్ప తత్వవేత్త అయిన తిరువళ్లవర్ కాలాతీతమైన, శాశ్వతమైన జ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి అందించారని ప్రధాని ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. ఈ పుస్తకం భారత్-రష్యా మధ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. పుతిన్కు బహూకరించిన తిరుక్కురళ్ గ్రంథాన్ని 'సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్లాసికల్ తమిళ్' ముద్రించింది. పుతిన్ భారత్ పర్యటన సందర్భందా ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఇంతకీ 'తిరుక్కురళ్' విశేషాలేంటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
'తిరుక్కురళ్' విశేషాలు
ప్రాచీన తమిళ సాహిత్యంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన రచనల్లో తిరుక్కురళ్ ఒకటి. ఇందులో నైతికత, ప్రేమ, మంచితనం, సుపరిపాలన, సంపద, మనిషి ప్రవర్తన వంటి అనేక రకాల అంశాలతో కూడిన 1330 ద్విపదలు ఉన్నాయి. దీన్ని మొత్తం 133 అధ్యాయాలుగా విభజించగా, ఒక్కోదాంట్లో పది ద్విపదలు ఉన్నాయి. ఓ వ్యక్తి ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి? ఇతరులతో ఎలా వ్యవహరించాలి? అనే విషయాలు మొదలుకొని జీవితం, మరణం, వాటిమధ్య ఇమిడి ఉన్న అనేక విషయాలను ఇందులో ప్రస్తావించారు. మానవ అస్తిత్వానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతూ నీతి వాక్యాలు రాశారు. కేవలం ఇవే కాకుండా పాలకులు, న్యాయం, వ్యవసాయం, పన్నులు, ప్రభుత్వాల గురించి పేర్కొన్నారు. దాదాపు 2000 నుంచి రెండున్నర వేల సంవత్సరాల క్రితం తిరువళ్లూర్ రాసినట్లుగా భావించే ఈ అమూల్య గ్రంథాన్ని అర్థమంతమైన, నైతిక జీవితాన్ని గడపడానికి ఓ మార్గదర్శిగా అభివర్ణిస్తుంటారు. నైతికత, పరిపాలనపై ఇందులో ఉన్న అద్భుతమైన సందేశం వల్లే ఇది తమిళనాడు సరిహద్దులు దాటి ఎన్నో ప్రపంచ భాషల్లోకి అనువాదమైంది.
Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin hold a bilateral meeting on the sidelines of BRICS Summit 2026.— ANI (@ANI) September 11, 2026
(Pics Source: DD News) pic.twitter.com/a0qz8AZNna
'ప్రపంచ జీడీపీలో 40 శాతం బ్రిక్స్ దేశాల నుంచే వస్తోంది'
ప్రపంచంలో బ్రిక్స్ కూటమికి ప్రాధాన్యం పెరుగుతోందని పుతిన్ తెలిపారు. ప్రపంచ జీడీపీలో 40 శాతం బ్రిక్స్ దేశాల నుంచే వస్తోందని చెప్పారు. బ్రిక్స్ బిజినెస్ ఫోరమ్లో మాట్లాడిన పుతిన్ బ్రిక్స్ కూటమి ప్రపంచానికి దారి చూపిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఐటీ, ఏఐ రంగాల్లో భారత్ దూసుకెళ్తుందని కితాబిచ్చారు. వేగంగా సాగుతున్న పట్టణీకరణ ఆర్థిక రంగానికి ఊతమిస్తోందని పుతిన్ స్పష్టం చేశారు.
"గత ఐదేళ్లలో ప్రపంచ జీడీపీలో 40శాతానికిపైగా బ్రిక్స్ దేశాల నుంచే వస్తోంది. అదే సమయంలో జీ7 అని పిలవబడే ఏడు దేశాల గ్రూప్ వాటా కేవలం 29 శాతంగా మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు ఇదే కాలంలో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి గురించి మాట్లాడితే ఆ వృద్ధిలో సగానికిపైగా బ్రిక్స్ దేశాల నుంచే వచ్చింది. అందులో జీ7 దేశాల వాటా కేవలం 18 శాతంగానే ఉంది. దీనికి సమాధానం చాలా సులభం. ప్రపంచ జనాభాలో సగానికిపైగా బ్రిక్స్ దేశాల్లోనే ఉన్నారు. అందువల్లే ఈ దేశాలు అద్భుతమైన, అత్యంత చురుకైన, శక్తివంతమైన స్థానిక మార్కెట్లను కలిగి ఉన్నాయి. భారత్కు చెందిన 'మహీంద్రా' కంపెనీ ఐటీ, ఏఐ ఆధారిత పరిష్కారాలను అందిస్తోంది. మన వ్యాపార రంగంలో ఇలాంటి మరెన్నో విజయగాథలు ఉన్నాయి. అయితే వాటన్నింటి వెనుక ఉన్నది కఠోర శ్రమ ఉంది" అని పుతిన్ పేర్కొన్నారు.
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