దేశంలోనే తొలి హైస్పీడ్ మెట్రోను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ
మేరట్ పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ- మెట్రో సర్వీసును ప్రారంభం
Published : February 22, 2026 at 1:24 PM IST
PM Modi Flag Off Meerut Metro : ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని శతాబ్ది నగర్ స్టేషన్ నుంచి మీరఠ్ మెట్రో, నమో భారత్ రైళ్లను ప్రధాని నరేంద్రమోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. దేశంలో తొలిసారి 120కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రారంభమైన మెట్రో సర్వీసు ఇది. హైస్పీడ్ ఇంటర్సిటీ ప్రయాణం ఉద్యమానికి ఈ చర్య కీలక ముందడుగు కానుంది. ఈ సందర్భంగా 82 కిలోమీటర్ల దిల్లీ మీరట్ నమో భారత్ కారిడార్ను ప్రధాని జాతికి అంకితం చేశారు. భారత్లోని తొలి నమో భారత్ ప్రాంతీయ రాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ సెక్షన్లను ప్రారంభించారు. గంటకు 180 కిలోమీటర్ల వేగంతో నమో భారత్ భారత తొలి ప్రాంతీయ రాపిడ్ ట్రాన్సిట్ వ్యవస్థ. రైళ్లను ప్రారంభించిన తర్వాత ఉత్తర్ప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి మోదీ మేరఠ్ సౌత్ స్టేషన్ వరకు మెట్రోలో పర్యటించారు. మెట్రోలో ఉన్న విద్యార్థులు, అధికారులతో ప్రధాని ముచ్చటించారు.
VIDEO | Meerut, UP: PM Narendra Modi (@narendramodi) flags off Meerut Metro services and the Namo Bharat train at Shatabdi Nagar Namo Bharat station.— Press Trust of India (@PTI_News) February 22, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/jRexbBoDld
VIDEO | Meerut, Uttar Pradesh: PM Narendra Modi (@narendramodi) undertakes a metro ride to Meerut South station.— Press Trust of India (@PTI_News) February 22, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/VCgHxcJtIF