ETV Bharat / bharat

దేశంలో తొలి హైడ్రోజన్ రైలును ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ

హరియాణాలోని జింద్ స్టేషన్‌లో హైడ్రోజన్‌ రైలు ప్రారంభించిన మోదీ- 10 కోచ్‌లతో హైడ్రోజన్‌ రైలును అందుబాటులోకి తెచ్చిన కేంద్రం

PM Modi flags off India's first hydrogen train
PM Modi flags off India's first hydrogen train (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 11:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Flags Off Hydrogen Train : దేశంలో తొలి హైడ్రోజన్ రైలును హరియాణాలోని జింద్ స్టేషన్‌లో ప్రధాని మోదీ శుక్రవారం ప్రారంభించారు. 10 కోచ్‌లతో అందుబాటులోకి తెచ్చిన ఈ హైడ్రోజన్‌ రైలు హరియాణాలోని జింద్‌-సోనిపత్‌ స్టేషన్ల మధ్య నడుస్తుంది.

TAGGED:

PM MODI FLAGS OFF HYDROGEN TRAIN
PM MODI FLAGS OFF HYDROGEN TRAIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.