దేశంలో తొలి హైడ్రోజన్ రైలును ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ
హరియాణాలోని జింద్ స్టేషన్లో హైడ్రోజన్ రైలు ప్రారంభించిన మోదీ- 10 కోచ్లతో హైడ్రోజన్ రైలును అందుబాటులోకి తెచ్చిన కేంద్రం
PM Modi flags off India's first hydrogen train (ANI)
Published : July 17, 2026 at 11:48 AM IST
PM Modi Flags Off Hydrogen Train : దేశంలో తొలి హైడ్రోజన్ రైలును హరియాణాలోని జింద్ స్టేషన్లో ప్రధాని మోదీ శుక్రవారం ప్రారంభించారు. 10 కోచ్లతో అందుబాటులోకి తెచ్చిన ఈ హైడ్రోజన్ రైలు హరియాణాలోని జింద్-సోనిపత్ స్టేషన్ల మధ్య నడుస్తుంది.
#WATCH | Jind, Haryana: Prime Minister Narendra Modi flags off the country's first hydrogen-powered train from Jind to Sonipat— ANI (@ANI) July 17, 2026
(Video source: DD) pic.twitter.com/kMQv2nBhOZ