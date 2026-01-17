వందేభారత్ తొలి స్లీపర్ రైలును పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ
దేశంలోనే తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ- హౌడా-గువాహటి మధ్య తిరిగే వందే భారత్ స్లీపర్ రైలుకు పచ్చజెండా
Published : January 17, 2026 at 2:15 PM IST
Vande Bharat Sleeper Train : దేశంలోనే తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. పశ్చిమ బంగాల్లోని మాల్దాలో పర్యటించిన ప్రధాని హావ్డా- అస్సాంలోని గువాహటి (కామాఖ్య) మధ్య తిరిగే వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును ప్రారంభించారు. గువాహటి నుంచి హావ్డాకు తిరిగివచ్చే స్లీపర్ రైలుకు ఆయన వర్చువల్గా పచ్చజెండా ఊపారు. అంతకుముందు మోదీ రైలు లోపలికి వెళ్లి అందులోని సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. అందులో ప్రయాణిస్తున్న విద్యార్థులతో ప్రధాని ముచ్చటించారు.
కాగా, ఈ రైలు హావ్డా- గువాహటి మధ్య ఈ రైలు రాకపోకలు సాగించనుంది. పూర్తిస్థాయి ఏసీ బోగీలు కలిగిన వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు విమానంలో ప్రయాణించిన అనుభూతిని కలిగిస్తుందని ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. సుదూర ప్రయాణాలను వేగంగా, సురక్షితంగా, మరింత సౌకర్యవంతంగా చేయడానికి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు అనువైనదని PMO పేర్కొంది. ఈ రైలు హౌడా- గువాహటి మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని రెండున్నర గంటలు తగ్గిస్తుందని తెలిపింది. దీని వల్ల ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు, పర్యాటకానికి మంచి ఊతం లభిస్తుందని వివరించింది.
180 కీ.మీ.ల వేగం
ఈ స్లీపర్ రైలు గరిష్ఠంగా గంటకు 180 కి.మీ. వేగాన్ని చేరుకుంది. రీసెంట్గా రైల్వే భద్రత కమిషనర్ (CRS) సమక్షంలో రాజస్థాన్లోని కోటా నుంచి మధ్యప్రదేశ్లోని నాగ్దా మధ్య స్పీడ్ టెస్టింగ్ చేశారు. ఈ టెస్టింగ్లో వందేభారత్ స్లీపర్ రైలు గంటకు 180 కి.మీ. వేగాన్ని సాధించింది. ఈ సమయంలో గాజు గ్లాసుల్లో నీళ్లు నింపి ఒకదానిపై ఒకటిగా పెట్టి రైలులో ఉంచినా, గరిష్ఠ వేగాన్ని చేరుకున్నప్పుడు ఒక్క చుక్క నీరు బయటకు చిలకలేదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
ఇవీ ప్రత్యేకతలు
- సుదూర ప్రయాణాల కోసం ఈ స్లీపర్ రైలును ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇందులో మొత్తం 16 కోచ్లు ఉంటాయి
- అందులో పదకొండు ఏసీ 3- టైర్, నాలుగు ఏసీ 2-టైర్, ఒక ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి. మొత్తం 823 మంది ప్రయాణించవచ్చు. అప్పర్ బెర్త్కు ఈజీగా ఎక్కేందుకు ఎర్గోనామిక్ లాడర్ ఉంటుంది
- ప్రయాణికులకు భద్రతతోపాటు అనేక సౌకర్యవంతమైన సదుపాయాలను అందించేలా రూపొందించారు. రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ వ్యవస్థ ఇందులో ఉంది. అంటే బ్రేక్ వేసినప్పుడు ఉష్ణంగా మారే గతిశక్తిని మళ్లీ విద్యుత్చక్తిగా మార్చుతారు
- కుషన్ బెర్తులు, ఆటోమేటిక్ ప్లగ్ డోర్లు, బయో- వాక్యూమ్ టాయిలెట్లు, అధునాతన సస్పెన్షన్ వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. విమానాల్లో మాదిరిగా ఆధునిక బయో- వాక్యూమ్ టాయిలెట్లతో పాటు ఫస్ట్ క్లాస్లో హాట్ వాటర్ షవర్ కూడా ఉంటుంది
- ప్రతీ బోగీలో సీసీటీవీలు, కవచ్ భద్రతా వ్యవస్థ సదుపాయాలతో రూపొందించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రయాణికులు లోకోపైలట్తో మాట్లాడే పరికరాలు ఉన్నాయి. అగ్ని ప్రమాదాన్ని గుర్తించి ఆటోమేటిక్గా దాన్ని నివారించడం ఈ రైలులో మరో ప్రత్యేకత
- దివ్యాంగులకు ప్రత్యేక టాయిలెట్లు, బేబీ కేర్ యూనిట్ ఉంటాయి. రాత్రి వేళ లో-ఇంటెన్సిటీ నైట్ లైటింగ్ ఫీచర్తో పాటు సెన్సార్ ఆధారిత లైటింగ్ వ్యవస్థ దీని ప్రత్యేకత
- డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లేలు, ఆడియో అనౌన్స్మెంట్లు, మాడ్యులర్ ప్యాంట్రీలు వందేభారత్ స్లీపర్ రైళ్ల సొంతం. ఇందులో మినిమమ్ ఛార్జి రూ.960 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఆర్ఏసీ, వెయిటింగ్ లిస్ట్ వంటి వాటిని ఇందులో అనుమతించరు
