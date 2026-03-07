ETV Bharat / bharat

'హద్దు మీరారు, ఇది సిగ్గుచేటు'- మమతపై మోదీ ఫైర్

రాష్ట్రపతి బంగాల్ పర్యటన- ముర్ము ప్రోటోకాల్ వివాదంపై మోదీ స్పందన- మమతపై ప్రధాని ఫైర్

Modi
Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 7, 2026 at 11:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi On Mamata Banerjee : రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము బంగాల్‌ పర్యటనలో తలెత్తిన ప్రోటోకాల్ వివాదంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. సిలిగుడిలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ సంతాల్‌ ఆదివాసీ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ముర్ము బంగాల్ వెళ్లగా ఆమెకు స్వాగతం పలకడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఎవరూ హాజరుకాలేదు. దీనిపై మోదీ స్పందించారు. ఇది సిగ్గుచేటని, బంగాల్‌లోని టీఎంసీ ప్రభుత్వం అన్ని పరిమితులను దాటిందని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ముర్ము మాట్లాడిన వీడియోను షేర్ చేస్తూ ఎక్స్​లో ట్వీట్ వేశారు.

'ఇది సిగ్గుచేటు. అసాధారణ చర్య. ప్రజాస్వామ్యం, గిరిజన వర్గాల సాధికారతపై నమ్మకం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సంఘటనతో కలత చెందారు. గిరిజన సమాజానికి చెందిన రాష్ట్రపతి జీ వ్యక్తం చేసిన ఆవేదన భారతీయులందకీ విచారం కలిగించింది. సంతాల్ సంస్కృతి వంటి ముఖ్యమైన అంశాన్ని బంగాల్ ప్రభుత్వం చాలా తేలికగా తీసుకోవడం దురదృష్టకరం. రాష్ట్రపతి కార్యాలయం రాజకీయాలకు అతీతమైనది. ఈ కార్యాలయం పవిత్రతను ఎల్లప్పుడూ గౌరవించాలి' అని మోదీ ట్వీట్​లో రాసుకొచ్చారు.

కాగా, ఇవాళ సిలిగుడిలో అంతర్జాతీయ సంతాల్‌ ఆదివాసీ సదస్సుకు ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకావాల్సి ఉంది. అయితే అక్కడ కాంక్లేవ్‌ నిర్వహించేందుకు అధికారులు చివరి నిమిషంలో అనుమతి రద్దు చేశారు. ప్రజలు భారీగా గుమిగూడే అవకాశం ఉందన్న భద్రతా కారణాలను చూపుతూ వేదికను డార్జిలింగ్‌కు మార్చారు. ఈ అంశంపై స్థానికుల ఎదుటే ముర్ము అసహనం వ్యక్తంచేశారు.

ప్రోటోకాల్‌తో పాటు సన్నాహాల్లో తలెత్తిన లోపాలను ముర్ము ఎత్తి చూపారు. తాను రాష్ట్రానికి బంగాల్​కు వెళ్లినప్పుడు ఎయిర్‌పోర్టులో స్వాగతం పలికేందుకు సీఎం మమతా కానీ, కనీసం ఆ రాష్ట్ర మంత్రులు కానీ రాలేదని, కేవలం మేయర్‌ మాత్రమే వచ్చారని అన్నారు. సిలిగుడిలో అయిదు లక్షల మంది ప్రజలు తరలివచ్చినా సరిపోయేంత స్థలం ఉందని చెప్పారు. సదస్సు చప్పగా జరగాలని, ఆదివాసీలు ఎవరూ అక్కడకు రావద్దొనే ఉద్దేశంతోనే అలా చేశారని మండిపడ్డారు. మమతతో తనకు ఎలాంటి ద్వేషం లేదని, ఆమె తన చెలెల్లు లాంటిదని వ్యాఖ్యానించారు.

TAGGED:

DROUPADI MURMU BENGAL VISIT
DROUPADI MURMU ON MAMATA BANERJEE
DROUPADI MURMU MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.