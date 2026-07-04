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'భారత్, అమెరికా భాగస్వామ్యం కొత్త శిఖరాలకు చేరాలి'- యూఎస్ 250వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు

అమెరికా స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 250 ఏళ్లు- ట్రంప్, అమెరికా ప్రజలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుభాకాంక్షలు- భారత్- అమెరికా భాగస్వామ్యం సరికొత్త శిఖరాలకు చేరాలని ఆకాంక్ష

India US Relations
MODI, TRUMP (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2026 at 8:33 PM IST

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India US Relations : అమెరికాకు స్వాతంత్య్రం వచ్చి 250 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్బంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో పాటు ఆ దేశ ప్రజలకు యావత్ భారతావని తరఫున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ చారిత్రక సందర్భంలో భారత్ అమెరికా సంబంధాలు కేవలం వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి మాత్రమే పరిమితం కావని, ప్రజాస్వామ్య విలువలు, రూల్ ఆఫ్ లా, ప్రజల సామర్థ్యంపై ఉన్న విశ్వాసం రెండు దేశాల్ని మరింత దగ్గర చేసిందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫాం ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

'140 కోట్ల భారతీయుల తరఫున అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా ప్రజలకు 250వ స్వాతంత్య్ర వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అమెరికా చరిత్రలో ఇది ఒక గొప్ప చారిత్రాక మైలురాయి' అని పేర్కొన్నారు. రాబోయే 250 ఏళ్లు మరింత శాంతి, శ్రేయస్సు, అభివృద్ధితో కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్భంగానే భారత్ అమెరికా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కూడా కొత్త శిఖరాల్ని అధిరోహించాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు మోదీ.

TAGGED:

AMERICA 250TH INDEPENDENCE DAY
INDIA US STRATEGIC PARTNERSHIP
PM MODI MESSAGE TO DONALD TRUMP
US 250TH INDEPENDENCE ANNIVERSARY
INDIA US RELATIONS

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