'వికసిత్ భారత్ నిర్మాణానికి వారి ఆశయాలే స్ఫూర్తి'- స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు మోదీ నివాళి
దేశ ప్రజలకు 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ- స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకున్న ప్రధాని
Published : August 15, 2026 at 7:01 AM IST
PM Modi Independence Day Greetings : దేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బ్రిటిష్ వలస పాలన నుంచి దేశానికి విముక్తి కోసం పోరాడిన స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకున్నారు. వారి ధైర్యం, త్యాగం, దేశం పట్ల అచంచలమైన నిబద్ధత వల్లే వలస పాలనకు ముగింపు పలకగలిగామని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో ఓ పోస్ట్ చేశారు.
'సమరయోధుల కలలు ఇప్పటికీ దేశానికి స్ఫూరిస్తున్నాయి. 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా దేశంగా ముందుకు సాగుతోంది. 140 కోట్ల మంది భారతీయుల సమష్టి కృషితో దేశం వివిధ రంగాల్లో కొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తోంది. భారత్ అభివృద్ధి ప్రస్థానం రానున్న రోజుల్లో మరింత వేగంగా కొనసాగాలి. స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల ఆశయాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కలిసి పనిచేయాలి' అని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు.
Warm greetings on the occasion of Independence Day.— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026
We remember with gratitude the countless freedom fighters whose courage, sacrifice and unwavering commitment ensured the end of colonial rule. Their dreams continue to inspire us as we work together to build a Viksit Bharat.…
రాజ్ఘాట్ వద్ద మోదీ నివాళులు
ఇక స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ శనివారం ఉదయం రాజ్ఘాట్ వద్ద మహాత్మాగాంధీకి నివాళులర్పించారు. ఏటా జెండాను ఆవిష్కరించే ముందు ఘాట్ వద్దకు వెళ్లి ప్రధాని నివాళులర్పిస్తారు. ఏటా జెండాను ఆవిష్కరించే ముందు ఘాట్ వద్దకు వెళ్లి ప్రధాని నివాళులర్పిస్తారు.
VIDEO | Independence Day 2026: PM Narendra Modi (@narendramodi) pays floral tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat.— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2026
He will address the nation from the ramparts of historic Red Fort for the 13th consecutive time.
(Source: Third Party)#IndependenceDay
(Full video available on… pic.twitter.com/tdjMEMHO4r
ఎర్రకోటపై మోదీ జాతీయ పతాకావిష్కరణ
80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు దిల్లీలోని ఎర్రకోట వేదిక కానుంది. ప్రధాని మోదీ శనివారం ఎర్రకోట ప్రాకారాలపై జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసి దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. ఈ ఏడాది వేడుకలకు ప్రత్యేకత ఉంది. జాతీయ గీతం 'వందేమాతరం'కు 150 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న నేపథ్యంలో వేడుకల్లో ఈ అంశానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతను కల్పించారు. అదే సమయంలో వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యంలో యువత పాత్రను చాటిచెప్పేలా కార్యక్రమాలను రూపొందించారు.
తొలిసారి 'వందేమాతరం' ప్రదర్శన
ఎర్రకోట వద్ద జరిగే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో తొలిసారి 'వందేమాతరం'ను అధికారిక కార్యక్రమంలో ప్రదర్శించనున్నారు. జాతీయ పతాకావిష్కరణ అనంతరం ఆర్మీ బ్యాండ్ 'వందేమాతరం'ను ఆలపించనుంది. కార్యక్రమానికి హాజరయ్యే వారంతా ఈ గీతాన్ని ఆలపించనున్నారు. అనంతరం జాతీయ గీతం వినిపించనుంది. జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసే సమయంలో 21 తుపాకుల గౌరవ వందనం కూడా ఉంటుంది. స్వదేశీ 105 మిల్లీమీటర్ల లైట్ ఫీల్డ్ గన్స్తో ఈ సెల్యూట్ నిర్వహించనున్నారు. పతాకావిష్కరణ అనంతరం భారత సైన్యం, నౌకాదళం, వైమానిక దళం, దిల్లీ పోలీసులకు చెందిన సిబ్బందితో కూడిన జాతీయ పతాక గార్డ్ రాష్ట్రీయ సెల్యూట్ సమర్పించనుంది. భారత వైమానిక దళానికి చెందిన రెండు ఎంఐ-17 హెలికాప్టర్లు వేడుకల ప్రాంగణంపై పుష్పవర్షం కురిపించనున్నాయి. ఒక హెలికాప్టర్లో జాతీయ పతాకం, మరో దానిలో వందేమాతరంను ప్రతిబింబించే జెండా ఉండనుంది.
మోదీకి ఇది 13వ ప్రసంగం
ఇక ఎర్రకోట ప్రాకారాల నుంచి ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. వరుసగా ఎర్రకోట నుంచి ఆయన చేసే ప్రసంగాల్లో ఇది 13వది కానుంది. ప్రధాని ప్రసంగం ముగిసిన అనంతరం ఎన్సీసీ క్యాడెట్లు, మై భారత్ వాలంటీర్లు కలిసి వందేమాతరంను ఆలపించనున్నారు. అనంతరం జాతీయ గీతం ఉంటుంది. ఈ ఏడాది వేడుకల్లో సుమారు 2,500 మంది బాలబాలికలైన ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ఫోర్స్ క్యాడెట్లు పాల్గొననున్నారు. ‘మై భారత్’ వాలంటీర్లతో కలిసి జ్ఞాన్పథ్ వద్ద ‘వందేమాతరం’ అనే పదాలను ఆకృతిగా రూపొందించనున్నారు. అదే ప్రాంతంలో 'వికసిత్ భారత్@2047' థీమ్ను ప్రతిబింబించే ప్రత్యేక వ్యూ కట్టర్లను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దేశ భవిష్యత్ అభివృద్ధిలో యువత పాత్రను చాటిచెప్పేలా ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు.
5 వేల మంది ప్రత్యేక అతిథులు
స్వాతంత్ర్య వేడుకలను వీక్షించేందుకు వివిధ రంగాలకు చెందిన సుమారు 5 వేల మంది ప్రత్యేక అతిథులను ఆహ్వానించారు. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, వీధి వ్యాపారులు, యువ ఆవిష్కర్తలు, శాస్త్రవేత్తలు, స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకులు, కళాకారులు, రైతులు, విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధిదారులు ఇందులో ఉన్నారు. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన 1,500 మందికి పైగా ప్రజలు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో వేడుకలకు హాజరుకానున్నారు.