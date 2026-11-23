యువత మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి : ప్రధాని మోదీ
Modi On Drugs : దేశ యువత ఎలాంటి వ్యసనాలకు లోనుకాకూడదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆకాంక్షించారు. యువత మాదకద్రవ్యాల బారిన పడితే, వారి కుటుంబాల కలలు ఛిద్రమవుతాయని పేర్కొన్నారు.
Published : November 23, 2026 at 10:03 PM IST
దేశ యువత ఎలాంటి వ్యసనాలకు లోనుకాకుండామత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆకాంక్షించారు. సిక్కుల మొదటి గురువు శ్రీ గురు నానక్ దేవ్ జయంతి సందర్భంగా దిల్లీలోని లోక్ నివాస్లో జరిగిన 'శబద్ కీర్తన' కార్యక్రమంలో ప్రధాని సోమవారం పాల్గొన్నారు. దేశం కోసం, సంస్కృతి కోసం సర్వస్వం త్యాగం చేసే స్ఫూర్తికి యావత్ సిక్కు సంప్రదాయం మారుపేరుగా నిలిచిందని ప్రధాని కొనియాడారు. దేశం వందల ఏళ్లు వలసవాద పాలనలో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు, దేశ రక్షణ అనే జ్యోతిని మన గురువులు ఆరిపోకుండా సజీవంగా ఉంచారని చెప్పారు. ఇప్పుడు వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాన్ని కూడా మన గురువుల స్ఫూర్తి, వారి ఆదర్శాలతో చేరుకోగలమని మోదీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
"నేడు మన సమాజంలో డ్రగ్స్ అనేది ఒక సవాలు ఉంది. దేశంలోని యువత వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలి. దేశంలోని ప్రతి యువకుడు మత్తు నుంచి విముక్తి పొందాలి. వారు తమ కలలను సాకారం చేసుకోవాలి. కష్టపడి చదువుకుని, ముందుకు సాగాలి. తమ కుటుంబాలకు, దేశానికి గర్వకారణంగా నిలవాలి. ఈ ప్రయత్నంలో కుటుంబాలకు చాలా కీలక పాత్ర ఉంది. యువత మాదకద్రవ్యాల బారిన పడితే, అతడి జీవితంతోపాటు తమ కుటుంబాల కలలు ఛిద్రమవుతాయి. మన సమాజం, మన గురుద్వారాలు, మన సామాజిక సంస్థలు అన్నీ కలిసికట్టుగా యువతకు సరైన దిశానిర్దేశం చేయగలవు" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi attends 'Shabad Kirtan' at Lok Niwas in Delhi. Lt. Governor Taranjit Singh Sandhu, CM Rekha Gupta and others are also present here. (Video: DD News) https://t.co/IVij0CWi6Z— ANI (@ANI) November 23, 2026