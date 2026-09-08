'ప్రపంచవ్యాప్తంగా UPI సేవలు విస్తరించాలి'- ఫిన్టెక్ కంపెనీలకు మోదీ పిలుపు
UPI ప్రస్తుతం 11 దేశాల్లో అందుబాటులో ఉందన్న మోదీ- ఈ సేవలను ఇతర దేశాల చెల్లింపు వ్యవస్థలతో అనుసంధానం కావడమే తమ తదుపరి లక్ష్యం కావాలని పిలుపు
Published : September 8, 2026 at 8:08 PM IST
PM Modi On UPI Services : భారతదేశపు UPI ప్రస్తుతం 11 దేశాల్లో అందుబాటులో ఉందని, ఆ సేవలు ఇతర దేశాల చెల్లింపు వ్యవస్థలతో అనుసంధానం కావడమే తమ తదుపరి లక్ష్యం కావాలని ఫిన్టెక్ రంగానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. UPI ద్వారా చేసే చెల్లింపులు లావాదేవీల ఖర్చులను, సమయాన్ని ఆదా చేయడంలో సహాయపడతాయని పేర్కొన్నారు. మంగళవారం ముంబయిలో జరిగిన గ్లోబల్ ఫిన్టెక్ ఫెస్ట్ 2026 కార్యక్రమంలో ప్రధాని మాట్లాడారు.
"సాంకేతికత అనేది అందరినీ కలుపుకొనిపోయేలా చేయడంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన సాధనం. ఆ విషయాన్ని UPI మనకు నిరూపించింది. ఫిన్టెక్ విషయానికి వస్తే సాంప్రదాయ బ్యాంకులు లేదా బ్యాంక్ శాఖలు ఇప్పటివరకు చేరుకోలేని ప్రాంతాలకు, ప్రజలకు చేరువ కావడమే దాని ప్రత్యేక లక్షణం కావాలి. మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రజలందరికీ ఈ ఆధునిక డిజిటల్ ఆర్థిక సేవలు అందేలా చేయడంలో యూపీఐ అద్భుతమైన విజయం సాధించింది. విదేశాలలో అత్యధిక సంఖ్యలో భారతీయులు నివసిస్తున్నారు. విదేశాల్లో ఉన్న మనవాళ్లు స్వదేశానికి అత్యధికంగా నిధులు పంపుతున్నారు. ప్రస్తుతం విదేశీ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ల కోసం అయ్యే లావాదేవీల ఖర్చులు, యూపీఐ ద్వారా భారీగా తగ్గుతాయి. అలాగే డబ్బు కూడా చాలా వేగంగా చేరుతుంది."
- నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధానమంత్రి
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | At Global Fintech Fest 2026, PM Narendra Modi says, "Technology is the most impactful tool of inclusion. UPI has shown this to us. When it comes to Fintech, its unique feature should be to reach where traditional models haven't, where traditional… pic.twitter.com/jM7yj8S4k7— ANI (@ANI) September 8, 2026