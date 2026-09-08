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మోదీ వేదిక వద్ద తుపాకీ కలకలం- ఇద్దరు నిందితులు అరెస్టు

పోలీసుల అదుపులో అనుమానితులు- నకిలీ పీఎంఓ ఐడీ కార్డు ఉన్న వ్యక్తి, సాయుధుడు అరెస్టు

Fake PMO Official In Modi Event
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (Youtube@NarendraModi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 5:29 PM IST

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Fake PMO Official In Modi Event : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ముంబయి పర్యటన నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. మోదీ పాల్గొనే కార్యక్రమం వేదిక వద్ద అనుమానస్పందంగా తిరుగుతున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి నకిలీ పీఎంఓ ఐడీ కార్డు, ఒక తుపాకిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనతో ప్రధాని రాకకు ముందే ముంబయిలో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు.

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FAKE PMO OFFICIAL IN MODI EVENT
FAKE PMO OFFICIAL IN MODI EVENT

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