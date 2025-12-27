ETV Bharat / bharat

ఉపాధి హామీ రద్దు, నోట్ల రద్దు లాంటి మరో విపత్తు : రాహుల్ గాంధీ

జనవరి 5 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా 'ఉపాధి హామీ బచావో' ఉద్యమం - కొత్త చట్టం (వీబీ-జీ రామ్ జీ)పై భగ్గుమన్న కాంగ్రెస్ - మోదీ సర్కార్ ప్రజాగ్రహం చూడక తప్పదని ఖర్గే హెచ్చరిక

MGNREGA BACHAO ABHIYAN JAN 5
Rahul Slams MGNREGA Repeal (Eenadu)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 27, 2025 at 6:39 PM IST

Rahul Slams MGNREGA Repeal : కేంద్రంలోని ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. గ్రామీణ పేదలకు జీవనాధారమైన మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రద్దు చేసి, దాని స్థానంలో కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురావడంపై ఆయన మండిపడ్డారు. ఇది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాష్ట్రాలపైనా, పేదలపైనా జరిపిన 'విధ్వంసకర దాడి' అని అభివర్ణించారు. నోట్ల రద్దు (డీమోనిటైజేషన్) సమయంలో ప్రధాని ఎలాగైతే ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారో, ఇప్పుడూ అలాగే వ్యవహరించారని రాహుల్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా జనవరి 5 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు కాంగ్రెస్ ప్రకటించింది.

నోట్ల రద్దులాంటి విపత్తు
శనివారం దిల్లీలో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం అనంతరం రాహుల్ గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడారు. "ప్రధాని మోదీ ఒక్క చేత్తో ఎంజీనరేగా నాశనం చేశారు. ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆయన తన మంత్రివర్గ సహచరులను (కేబినెట్) కూడా సంప్రదించలేదు. అసలు విషయాన్ని అధ్యయనం చేయకుండానే పాత చట్టాన్ని రద్దు చేశారు. ఇది కచ్చితంగా నోట్ల రద్దు లాంటిదే. డీమోనిటైజేషన్ దేశాన్ని ఎలా దెబ్బతీసిందో, ఈ నిర్ణయం కూడా పేదలను, రాష్ట్రాలను అలాగే దెబ్బతీస్తుంది" అని రాహుల్ ధ్వజమెత్తారు.

రాష్ట్రాలపై దాడి
యూపీఏ హయాంలో తెచ్చిన ఉపాధి హామీ పథకం కేవలం ఒక పని కల్పించే పథకం మాత్రమే కాదని రాహుల్ గుర్తు చేశారు. "అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు పొందిన ఒక అభివృద్ధి చట్టం. అలాంటి హక్కుల ఆధారిత చట్టాన్ని రద్దు చేయడం అంటే, దేశ సమాఖ్య స్ఫూర్తిపై దాడి చేయడమే. ఇది రాష్ట్రాల హక్కులను కాలరాయడమే. ఈ నిర్ణయాన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తాం. విపక్షాలన్నీ మాకు మద్దతుగా నిలుస్తాయని నమ్ముతున్నాను" అని రాహుల్ స్పష్టం చేశారు.

జనవరి 5 నుంచి 'ఉపాధి హామీ బచావో'
కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా కేంద్రంపై నిప్పులు చెరిగారు. "మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. దీని పర్యవసానాలను ప్రభుత్వం కచ్చితంగా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఈ చట్టం పేదలను అణిచివేయడానికి తెచ్చిందే తప్ప, వారికి మేలు చేయడానికి కాదు. అందుకే జనవరి 5వ తేదీ నుంచి కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా 'ఉపాధి హామీ బచావో అభియాన్' (ఉపాధి హామీ రక్షణ ఉద్యమం) చేపడుతున్నాం. వీధుల్లోనూ, పార్లమెంటులోనూ దీనిపై పోరాడుతాం" అని ఖర్గే ప్రకటించారు.

రాష్ట్రాలకు కొత్త భారం
కొత్తగా తెచ్చిన 'వీబీ-జీ రామ్ జీ' చట్టంలోని నిబంధనలను ఖర్గే తప్పుబట్టారు. "ఈ కొత్త చట్టం ప్రకారం కేంద్రం, రాష్ట్రాల మధ్య నిధుల వాటా విధానం మారింది. దీనివల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై అదనపు ఆర్థిక భారం పడుతుంది. రాష్ట్రాలను సంప్రదించకుండానే కేంద్రం ఈ ఏకపక్ష నిర్ణయం తీసుకుంది" అని ఖర్గే విమర్శించారు. ఉపాధి హామీ అనేది రాజ్యాంగం కల్పించిన 'పని హక్కు' అని, దాన్ని లాక్కోవడం దారుణమని ఆయన అన్నారు.

అసలేంటి ఈ కొత్త చట్టం?
20 ఏళ్లుగా అమల్లో ఉన్న ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రద్దు చేస్తూ కేంద్రం ఇటీవల పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల్లో 'వీబీ-జీ రామ్ జీ' బిల్లును ఆమోదించింది. ప్రతిపక్షాల ఆందోళనల మధ్యే ఈ బిల్లు చట్టరూపం దాల్చింది. ఈ కొత్త చట్టం ప్రకారం గ్రామీణ కార్మికులకు 125 రోజుల వేతనంతో కూడిన పని దినాలను కల్పిస్తారు. అయితే పాత చట్టంలోని అనేక హక్కులను ఇందులో తొలగించారని, నిధుల భారాన్ని రాష్ట్రాలపై మోపారని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.

