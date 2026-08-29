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'ఉగ్రవాద రహిత ప్రాంతం దిశగా భారత్‌ లక్ష్యం'- SCO సదస్సుకు బయల్దేరిన మోదీ

ఆగస్టు 29 నుంచి సెప్టెంబర్ 1 వరకు నాలుగు రోజుల విదేశీ పర్యటన- ఉజ్బెక్ అధ్యక్షుడు షవ్కత్ మిర్జియోయెవ్‌తో ద్వైపాక్షిక చర్చలు- బిష్కెక్‌లో 26వ ఎస్‌సీఓ శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొననున్న మోదీ

PM Modi Departure Statement
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2026 at 10:06 AM IST

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PM Modi Departure Statement : భారత విస్తృత పొరుగు దేశాలతో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడం, ప్రాంతీయ సహకారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాలుగు రోజుల విదేశీ పర్యటనకు బయలుదేరారు. ఆగస్టు 29 నుంచి సెప్టెంబర్ 1 వరకు ఉజ్బెకిస్థాన్, కిర్గిస్థాన్‌లో ఆయన పర్యటించనున్నారు. ఉజ్బెక్ అధ్యక్షుడు షవ్కత్ మిర్జియోయెవ్ ఆహ్వానం మేరకు ఆగస్టు 29, 30 తేదీల్లో తాష్కెంట్‌లో మోదీ అధికారిక పర్యటన కొనసాగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, డిజిటల్ కనెక్టివిటీ, రక్షణ, ఇంధన రంగాల్లో సహకారాన్ని మరింత పెంచే అంశాలపై మిర్జియోయెవ్‌తో మోదీ చర్చలు జరపనున్నారు. ఈ మేరకు మోదీ ఓ ప్రకటనను విడుదల చేశారు.

గాంధీ కేంద్రం, శాస్త్రి మెమోరియల్ సందర్శన
తాష్కెంట్ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ లాల్‌బహదూర్ శాస్త్రి మెమోరియల్‌ను సందర్శించనున్నారని తెలిపారు. అలాగే తాష్కెంట్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఓరియంటల్ స్టడీస్‌లోని మహాత్మాగాంధీ కేంద్రాన్ని కూడా సందర్శిస్తారని వెల్లడించారు. భారత్- ఉజ్బెకిస్థాన్ మధ్య ఉన్న చారిత్రక, సాంస్కృతిక, ప్రజల మధ్య సంబంధాలకు ఈ ప్రదేశాలు ప్రతీకలుగా నిలుస్తున్నాయని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. 'వికసిత్ భారత్', 'యాంగీ ఉజ్బెకిస్తాన్' లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఇరు దేశాల భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని భారత్ భావిస్తోందని అన్నారు.

ఎస్‌సీఓ సదస్సుకు హాజరు
ఉజ్బెకిస్థాన్ పర్యటన అనంతరం మోదీ కిర్గిస్థాన్ రాజధాని బిష్కెక్‌కు వెళ్లనున్నారని ప్రకటనలో ప్రేర్కొన్నారు. కిర్గిస్థాన్ అధ్యక్షుడు సాదిర్ జాపరోవ్ ఆహ్వానం మేరకు అక్కడ జరిగే 26వ షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్‌సీఓ) శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొంటారని తెలిపారు. ఎస్‌సీఓ 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారని, 2017 నుంచి భారత్ ఈ సంస్థలో చురుకైన, నిర్మాణాత్మక సభ్యదేశంగా కొనసాగుతోందని అన్నారు. సదస్సు చివరి రోజు జరిగే ప్లీనరీ సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించనున్నారని తెలిపారు.

ఉగ్రవాదంపై భారత్‌ వైఖరి
ఎస్‌సీఓ వేదికగా ప్రాంతీయ భద్రత, అనుసంధానం, ఆర్థిక అవకాశాలు, శాంతి, స్థిరత్వానికి సంబంధించిన అంశాలను భారత్ ప్రస్తావించనుందని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఉగ్రవాదం, వేర్పాటువాదం, అతివాదం వంటి సవాళ్లపై సభ్యదేశాలతో కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరాన్ని మోదీ నొక్కిచెప్పనున్నారని అన్నారు. పొరుగు ప్రాంతాల్లో శాంతి, స్థిరత్వానికి నిరంతరం ముప్పుగా మారుతున్న ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడంలో సమష్టి చర్యలు అవసరమని భారత్ అభిప్రాయపడుతోందని వెల్లడించారు.

పుతిన్, జిన్‌పింగ్‌తో భేటీలపై ఆసక్తి
ఎస్‌సీఓ సదస్సుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్, పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తదితరులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మోదీ ఇతర దేశాధినేతలతో ద్వైపాక్షిక సమావేశాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పుతిన్‌తో జరిగే భేటీపై ఆసక్తి నెలకొంది.

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MODI TOUR TO UZBEKISTAN
PM MODI DEPARTURE STATEMENT

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