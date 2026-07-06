'భారత్ యాక్ట్ ఈస్ట్ విధానం మరింత బలోపేతం'- మూడు దేశాల పర్యటనకు ప్రధాని మోదీ
ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ దేశాల్లో పర్యటించనున్న ప్రధాని మోదీ- తొలుత ఇండోనేషియా రాజధాని జకార్తా చేరుకోనున్న ప్రధాని- ఈనెల 8, 9 తేదీల్లో ఆస్ట్రేలియా, 10,11 తేదీల్లో న్యూజిలాండ్లో ప్రధాని పర్యటన
Published : July 6, 2026 at 10:40 AM IST
PM Modi Foreign Tour : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మూడు దేశాల పర్యటనకు బయలుదేరారు. ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ దేశాల్లో ప్రధాని పర్యటించనున్నారు. అందులో భాగంగా తొలుత ఇండోనేషియాలోని జకార్తాకు మోదీ చేరుకోనున్నారు. 2018 తర్వాత మోదీ తొలిసారి ఇండోనేషియా పర్యటనకు వెళ్లారు. ఆ దేశ అధ్యక్షుడి ప్రాబోవోతో ప్రధాని భేటీ కానున్నారు. తర్వాత ఈనెల 8, 9 తేదీల్లో ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించనున్నారు. రక్షణ, భద్రత,వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, విద్య, క్రీడలు సహా పలు కీలకరంగాల్లో ఇరుదేశాల సంబంధాలను విస్తృతం చేయడంపై ప్రధాని అల్బనీస్తో చర్చలు జరుపుతారు. అక్కడి నుంచి న్యూజిలాండ్ వెళ్లనున్న ప్రధాని 10,11 తేదీల్లో అక్కడే ఉంటారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ముందుకు తీసుకెళ్లేలా ఈ పర్యటన ఉండబోతోంది. ఇటీవల కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం నేపథ్యంలో ఆర్థిక, వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ఎలా మెరుగుపరచుకోవాలనే దానిపై ఇరువురు నేతలు చర్చిస్తారు. ప్రధాని మూడుదేశాల పర్యటన భారత్ యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ, మహాసాగర్ దార్శనికతను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని ప్రధాని కార్యాలయం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.