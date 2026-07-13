'మినిమమ్ పాలన- మ్యాక్సిమమ్ కవర్అప్స్'- మోదీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
ప్రధాని మోదీ అవినీతి వ్యతిరేక నినాదంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు- అవినీతి నిరోధక హామీలు అమలు కాలేదని విమర్శించిన జైరాం రమేశ్
Published : July 13, 2026 at 11:45 AM IST
Congress Slams PM Modi : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అవినీతి వ్యతిరేక వైఖరిపై కాంగ్రెస్ మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించింది. 2014లో ప్రధాని అయినప్పుడు మోదీ ఇచ్చిన 'నా ఖావూంగా, నా ఖానే దూంగా' (తాను అవినీతికి పాల్పడను, మరెవరినీ పాల్పడనివ్వను) అనే హామీ పూర్తిగా బూటకమని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం దేశంలో 'నేను తింటా, ఇతరులని తిననిస్తా, తినిపిస్తా' అన్నట్లుగా పాలన సాగుతోందని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో కనీస పాలన, గరిష్ఠ కప్పిపుచ్చే ధోరణి మాత్రమే కనిపించిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'హామీ నిలబెట్టుకోలేకపోయారు'
2014లో అవినీతి నిర్మూలన పేరుతో మోదీ ఇచ్చిన హామీలు కొద్ది కాలానికే వాస్తవం కాదని తేలిపోయాయని జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. 2016లో జరిగిన పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయాన్ని మాజీ ప్రధాని డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ 'వ్యవస్థీకృత, చట్టబద్ధమైన దోపిడీ'గా అభివర్ణించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. అదే కేంద్ర ప్రభుత్వ అవినీతి నిరోధక వైఖరి ఎంతవరకు నిజమో చెప్పిందని విమర్శించారు. గుజరాత్ మోదీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో జరిగిన రూ.20వేల కోట్ల కుంభకోణాన్ని కప్పిపుచ్చడానికే ఆ రాష్ట్ర పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ను ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్లో బలవంతంగా విలీనం చేశారని ఆరోపించారు. ఎన్నికల బాండ్ల పథకం ద్వారా భారీ స్థాయిలో రాజకీయ నిధుల వ్యవహారం జరిగిందని విమర్శించారు. ఈ వ్యవస్థ పారదర్శకతను దెబ్బతీసిందని, దీనిపై దేశవ్యాప్తంగా అనేక సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయని పేర్కొంది. అలాగే రఫేల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలు ఒప్పందంపై గతంలో లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు ఇప్పటికీ సంతృప్తికర సమాధానాలు రాలేదని జైరాం రమేశ్ అన్నారు.
పీఎం కేర్స్, కేంద్ర పథకాలపై విమర్శలు
పీఎం కేర్స్ నిధి పూర్తిగా పారదర్శకత లేని విధంగా నిర్వహించబడుతోందని కాంగ్రెస్ నేత ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ వ్యయాలపై పర్యవేక్షణ చేసే వ్యవస్థలు బలహీనపడ్డాయని, అయినప్పటికీ ఆయుష్మాన్ భారత్, పీఎం కౌశల్ వికాస్ యోజన వంటి పథకాల అమలులో అవకతవకలపై పలు నివేదికలు వెలుగులోకి వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. అయోధ్య రామమందిరానికి సంబంధించిన విరాళాల వ్యవహారాన్ని కూడా జైరాం రమేశ్ ప్రస్తావిస్తూ, ఇది దేశ ప్రజలను కలవరపరిచిందని అన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై పూర్తిస్థాయి పారదర్శకత అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
Narendra Modi became Prime Minister in May 2014 after boasting of “ना खाऊँगा ना खाने दूँगा.” That this was a hoax became evident soon thereafter when Dr. Manmohan Singh described the November 8, 2016 demonetisation as “organized loot and legalized plunder.” GSPC was then forcibly…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 13, 2026
బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు, కేంద్ర మంత్రులపై ఫైర్
అరుణాచల్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పెమా ఖండూ పదవిలో కొనసాగుతున్న అంశాన్ని కూడా జైరాం రమేశ్ ప్రస్తావించారు. కుటుంబం సభ్యలకు లబ్ధి చేకూర్చేలా తీసుకున్న నిర్ణయాలపై విచారణ అవసరమని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించినప్పటికీ, చర్యలు తీసుకోవడం లేదని అన్నారు. అలాగే మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్కు సంబంధించిన భూ లావాదేవీలపై వచ్చిన ఆరోపణలపైనా కేంద్రం స్పందించడం లేదని విమర్శించారు. దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా కుటుంబ సభ్యులు పాలనా వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు. అలాగే కేంద్ర మంత్రుల పనితీరుపైనా కూడా ఆరోపణలు చేశారు. పర్యావరణ శాఖ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్కు సంబంధించిన వ్యవహారాలు, కేంద్ర రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి సంబంధించిన ఈ20 విధాన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారనే ఆరోపణలను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.
పరీక్షల వ్యవస్థపై కేంద్రానికి ప్రశ్నలు
కేంద్ర విద్యాశాఖ పనితీరుపైనా కాంగ్రెస్ నేత తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత దెబ్బతిన్నదని, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడిందని ఆరోపించారు. విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్పై వస్తున్న విమర్శల నేపథ్యంలో కూడా ప్రధాని మోదీ ఆయనకు మద్దతు ఇవ్వడం సరైన విధానం కాదని జైరాం రమేశ్ అన్నారు.
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