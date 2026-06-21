నీట్ అభ్యర్థుల కోసం- ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకున్న పీఎం మోదీ
నీట్ విద్యార్థుల కోసం ఆగిపోయిన పీఎం మోదీ కాన్వాయ్- ట్రాఫిక్ జామ్ కాకూడదనే ఉద్దేశంతో!
Published : June 21, 2026 at 5:16 PM IST
Modi Delays Travel For Students : నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్లే విద్యార్థులకు ఎలాంటి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు రాకూడదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దిల్లీ విమానాశ్రయం నుంచి తన కాన్వాయ్ బయలుదేరితే, రోడ్లపై ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుందని భావించి, తన ప్రయాణాన్ని కొద్దిసేపు వాయిదా వేసుకున్నారు. వాస్తవానికి ప్రధాని మోదీ మధ్యాహ్నం 1:15 గంటలకే దిల్లీ ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నారు. అయితే మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు నీట్ పరీక్ష జరగాల్సి ఉండడంతో, విద్యార్థులు ఎక్కడా ట్రాఫిక్ జామ్లో ఇరుక్కోకుండా, సజావుగా తమ పరీక్ష కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని మోదీ భావించారు. అందుకే తన ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకొని మధ్యాహ్నం 2 గంటల తర్వాతే అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు.
Prime Minister Narendra Modi, after arriving at Delhi Airport at 1:15 pm today, chose to remain at the airport instead of immediately leaving for his residence. With the NEET re-examination scheduled to begin at 2 pm, the Prime Minister reportedly delayed his departure to avoid… pic.twitter.com/VqWfjjUPmb— IANS (@ians_india) June 21, 2026
అది గొప్ప నాయకత్వానికి నిదర్శనం!
ప్రధాని మోదీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై కేంద్ర మంత్రి సుకాంత మజుందార్ ప్రశంసలు కురిపించారు. "కొందరికి అధికారం అంటే హోదా. కానీ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి అది ఒక బాధ్యత. నీట్ విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడం కోసం ఆయనే స్వయంగా ఎయిర్పోర్టులో వేచి ఉండడం, ప్రజలకే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ఆయన నాయకత్వానికి నిదర్శనం" అని అన్నారు.
నీట్-కంప్లీట్!
2023 మే 3న జరిగిన నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్ కావడంతో దానిని ఎన్టీఏ రద్దు చేసింది. అందుకే ఇప్పుడు రీ-ఎగ్జామ్ పెట్టారు. దేశవ్యాప్తంగా 551 కేంద్రాలు, విదేశాల్లోని 14 నగరాల్లో నీట్ పరీక్ష నిర్వహించారు. పెన్ అండ్ పేపర్ విధానంలో ఈ పరీక్ష జరిగింది. మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం 5.15 గంటల వరకు నీట్ పరీక్ష రాసేందుకు అవకాశం ఇచ్చారు. దివ్యాంగులకు అయితే సాయంత్రం 6:20 వరకు పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 22 లక్షల మందికి పైగా ఈ పరీక్షను మళ్లీ రాశారు.
కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు
అయితే ఈసారి ఎలాంటి లీకేజీలు, అవకతవకలు జరగకుండా ఎన్టీఏ కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. పరీక్ష కేంద్రాల్లోకి వెళ్లే ముందు మెటల్ డిటెక్టర్లతో విద్యార్థులను తనిఖీ చేశారు. పరీక్ష రాసే గదులన్నింటిలోనూ సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టి నిరంతరం నిఘా ఉండేలా చూశారు. మొబైల్ సిగ్నల్స్ పనిచేయకుండా జామర్లు పెట్టారు. మరీ ముఖ్యంగా ఎన్టీఏ ప్రతి గదిలో ఇద్దరు ఇన్విజిలేటర్లను ఉంచింది. ప్రతి సెంటర్లో 10 మంది కంటే ఎక్కువ అధికారులను పర్యవేక్షణకు ఉంచింది. విద్యార్థులను తనిఖీ చేసేందుకు 38,795 మంది సిబ్బందిని, ముఖ గుర్తింపు (ఫేస్ ఐడెంటిఫికేషన్) కోసం 48,448 మంది బయోమెట్రిక్ సిబ్బందిని పెట్టారు. వీరితోపాటు దాదాపు 6,700 మంది అబ్జర్వర్లు, ప్రతి సెంటర్కు 40 నుంచి 50 మంది భద్రతా సిబ్బంది కాపలా ఏర్పాటు చేశారు.
ఎగ్జామ్ పేపర్స్ భద్రత కోసం ఎయిర్ఫోర్స్ సాయం
ఇక పరీక్ష పత్రాల భద్రత కోసం పోలీసులు, పారామిలిటరీ దళాలు, ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్, పోస్టల్ శాఖ సహాయం తీసుకున్నారు. రహస్య పత్రాలు (కాన్ఫిడెన్షియల్ మెటీరియల్) అన్నింటినీ బ్యాంకుల్లో భద్రపరిచి, సరిచూశారు. ఇక విద్యార్థుల సౌకర్యం కోసం ఎన్టీఏ పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద తాగునీరు, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు, అంబులెన్సులు సిద్ధంగా ఉంచింది. ఎగ్జామ్ హాల్లో గోడ గడియారాలు పెట్టారు. రఫ్ వర్క్ చేసుకోవడానికి అదనపు కాగితాలు ఇచ్చారు. ఎడమ చేతివాటం ఉన్న విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా షీట్లు ఇచ్చారు. లోపలికి వచ్చేటప్పుడు తనిఖీల వల్ల లేట్ అయిన సమయాన్ని భర్తీ చేయడానికి విద్యార్థులకు అదనపు సమయం కూడా ఇచ్చారు. కాగా, పరీక్ష కేంద్రం బయట వేచి ఉండే తల్లిదండ్రులు కోసం షెల్టర్, కూర్చునేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు.
'నిరసన మాత్రమే చట్టవిరుద్ధమెందుకు అవుతుంది?'- పోలీసులకు సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజిత్ దీప్కే ప్రశ్న
నేవీ అమ్ములపొదిలో కొత్త అస్త్రాలు: ఐఎన్ఎస్ దునగిరి, సంశోధక్, అగ్రయ్ శక్తిసామర్థ్యాలు ఇవే!