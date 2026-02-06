'మీకు అనువైన ప్రిపరేషన్ పద్ధతినే నమ్ముకోండి'- పరీక్షా పే చర్చలో విద్యార్థులకు మోదీ సూచన
న్యూదిల్లీలోని తన అధికారిక నివాసంలో వరుసగా 9వ ఏడాది పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన ప్రధాని మోదీ
Published : February 6, 2026 at 11:20 AM IST
Modi Pariksha Pe Charcha : తమకు అనువుగా అనిపించే పరీక్షల ప్రిపరేషన్ పద్ధతిపై నమ్మకం ఉంచాలని విద్యార్థులకు ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. బలమైన ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటేనే విజయం సాకారం అవుతుందని ఆయన తెలిపారు. పరీక్షల ప్రిపరేషన్ పద్ధతిపై ఎవరైనా సలహాలను ఇచ్చినా స్వీకరించి, వాటిలో నుంచి తమకు వ్యక్తిగతంగా పనికొచ్చే అత్యుత్తమ పద్ధతిని ఎంపిక చేసుకోవాలని స్టూడెంట్స్కు సూచించారు. అనువైన పద్ధతిలో ఎగ్జామ్స్కు ప్రిపేర్ అయితేనే విద్యార్థులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. వివిధ రకాల ప్రిపరేషన్ పద్ధతుల గురించి అతిగా ఆలోచించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని విద్యార్థులకు ఆయన చెప్పారు. సీబీఎస్ఈ, ఐఎస్సీఈ, రాష్ట్రాల బోర్డు పరీక్షల తేదీలు సమీపించిన వేళ శుక్రవారం న్యూదిల్లీలోని తన అధికారిక నివాసంలో వరుసగా 9వ ఏడాది పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని మోదీ నిర్వహించారు. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి అధికారులు ఎంపిక చేసిన పలువురు ఎగ్జామ్ వారియర్స్ (విద్యార్థులు) ప్రధానితో ఈ చర్చలో పాల్గొన్నారు.
ఇంటర్నెట్లో టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి
"డేటా చౌకగా వస్తోంది కదా అని ఇంటర్నెట్లో టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి. సరదాగా గేమ్స్ ఆడుతూ కాలాన్ని గడిపేయకండి. డబ్బుపై ఆశతో గేమ్స్ ఆడితే జీవితాలు నాశనం అవుతాయి. అందుకే మా ప్రభుత్వం జూదం లాంటి ఆటలను ప్రోత్సహించడం లేదు. ఆన్లైన్ జూదానికి వ్యతిరేకంగా మేం ఒక చట్టాన్ని కూడా చేశాం. అయితే గేమ్స్ ఆడటంలోనూ ఒక నైపుణ్యం దాగి ఉంటుంది. గేమ్స్ ఆడేవారు స్పీడ్గా స్పందించాల్సి ఉంటుంది. ఈ అంశాన్ని అప్రమత్తతను అలవర్చుకోవడానికి, స్వీయ వికాసానికి వాడుకోవచ్చు" అని విద్యార్థులకు ప్రధాని మోదీ సూచించారు.
పరధ్యానంతో చదివితే సక్సెస్ కాలేరు
"మీ జీవితాన్ని, విద్యా నైపుణ్యాలను తీర్చిదిద్దుకోవడంపై ఫోకస్ పెట్టండి. మీరు చదువును భారంగా భావించొద్దు. పరధ్యానంతో చదివితే, జీవితంలో సక్సెస్ కాలేరు. మనం చేరుకోగలిగే లక్ష్యాన్నే పెట్టుకోవాలి. అలా అని ఈజీగా సాధించే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకోవద్దు. తొలుత మీ మైండ్ను పరీక్షల ప్రిపరేషన్ కోసం రెడీ చేయండి. అనంతరం సబ్జెక్టులతో మైండ్ను కనెక్ట్ చేయండి. ఈవిధంగా చదివే విద్యార్థులు తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతారు" అని విద్యార్థులకు ప్రధాని మోదీ దిశా నిర్దేశం చేశారు.
ప్రధానమంత్రి అయినా, నాకు సలహాలు ఇస్తుంటారు
"నేను అంచెలంచెలుగా దేశ ప్రధానమంత్రి స్థాయికి ఎదిగాను. ఇప్పుడు కూడా చాలామంది నాకు చాలా సూచనలు చేస్తుంటారు. నా పని విధానంలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలని సలహాలు ఇస్తుంటారు. నా అభిప్రాయం ఏమిటంటే, ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా పనిచేస్తుంటారు. విద్యార్థులు పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే విధానాలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ప్రిపేర్ అవుతుంటారు. కొందరు ఉదయం వేళ బాగా ప్రిపేర్ అవుతారు. ఇంకొందరు రాత్రి టైంలో శ్రద్ధగా చదువుతారు. వీటిలో మీకు అత్యంత అనువుగా ఉండే పద్ధతిలోనే పరీక్షలకు ప్రిపేర్ కండి. ఆ ప్రిపరేషన్ పద్ధతిని బలంగా నమ్మండి. ఒకవేళ అవసరమైతే ఇతరుల సలహాలు తీసుకోండి. చిట్టచివరకు మాత్రం, మీకు ప్రయోజనకరంగా అనిపించే ప్రిపరేషన్ పద్ధతినే ఎంచుకోండి" అని విద్యార్థులకు ప్రధాని మోదీ సూచించారు.
విద్యార్థులను మించిన స్పీడ్ ఉపాధ్యాయులకు ఉండాలి
"విద్యార్థులను పరీక్షలకు ప్రిపేర్ చేయించడంలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర కీలకమైంది. ఇందుకోసం విద్యార్థులను మించిన స్పీడ్తో ఉపాధ్యాయులు సమాయత్తమై ఉండాలి. అలా అయితేనే విద్యార్థుల్లో ఉపాధ్యాయులు స్ఫూర్తిని రగల్చగలుగుతారు. విద్యార్థులు చదువును, పరీక్షల ప్రిపరేషన్ను సమతూకమైన పద్ధతిలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలి. వారికి కొంత రెస్ట్ అవసరం. స్టడీ స్కిల్స్ను పెంచుకోవడంపైనా ధ్యాస పెట్టాలి. మంచి హాబీలను అలవర్చుకోవాలి. భవిష్యత్తులో విద్యార్థుల వికాసానికి ఈ అంశాలన్నీ బాటలు వేస్తాయి. జీవన నైపుణ్యాలతో పాటు ప్రొఫెషనల్ నైపుణ్యాలను కలిగి ఉంటేనే కెరీర్లో సక్సెస్ అవుతారు. జీవన నైపుణ్యాల నాలెడ్జ్ను పెంచుకుంటూ, స్కిల్స్ను నేర్చుకుంటూ విద్యార్థులు పురోగమించాలి" అని విద్యార్థులకు ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు.
నేను గతాన్ని లెక్క పెట్టను- మిగిలిన దాన్నే లెక్కిస్తాను
"నా వయసు 75 ఏళ్లకు చేరిందని, ఇంకా 25 ఏళ్లు మిగిలి ఉన్నాయని ఒక నాయకుడు ఓసారి నాతో అన్నారు. కానీ నేను గతాన్ని లెక్క పెట్టను. మిగిలి ఉన్న దాన్ని మాత్రమే నేను లెక్కిస్తాను. నేను మీకు చెప్పేది ఏమిటంటే, గతం గురించి ఆలోచిస్తూ టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి. మీ ప్రస్తుత స్థితిలోనే జీవించే ప్రయత్నం చేయండి. మనం కేవలం మార్కులపైనే ఫోకస్ పెట్టకూడదు. జీవన వికాసంపైనా శ్రద్ధ పెట్టాలి. అది క్లాస్రూంలు, ఎగ్జామ్ల పరిధిలో లేని విలువైన అంశం. ఆత్మవిశ్వాసం, సానుకూల దృక్పథంతో పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న విద్యార్థులతో కలిసి ‘పరీక్షా పే చర్చ’ చేసినందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది" అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.
అసోం గమోసాతో విద్యార్థులకు మోదీ ఆహ్వానం
అంతకుముందు, అసోంకు చెందిన సంప్రదాయ గమోసాతో విద్యార్థులు అందరినీ తన నివాసంలోకి ప్రధాని మోదీ ఆహ్వానం పలికారు. ఈ మొత్తం పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమాన్ని పార్లమెంటు ప్రాంగణంలోని బాలయోగి ఆడిటోరియంలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేశారు. 2018 నుంచి ఏటా పరీక్షల సీజన్కు ముందు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని మోదీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈసారి ప్రధాని మోదీతో పరీక్షా పే చర్చ కోసం రికార్డు స్థాయిలో 4.5 కోట్ల మందికిపైగా విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకున్నారు. 2025లో 3.52 కోట్ల మంది, 2024లో 2.26 కోట్ల మంది, 2023లో 38.8 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ ప్రోగ్రాం కోసం రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోవడం గమనార్హం. 2025లో భారీ రిజిస్ట్రేషన్ల కారణంగా పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమం గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులో చోటును సంపాదించింది.