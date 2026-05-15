'అవన్నీ అబద్దం'- ఫారిన్ ట్రావెల్పై టాక్స్ల ప్రచారంపై మోదీ క్లారిటీ
విదేశీ ప్రయాణాలపై ప్రభుత్వ సెస్ విధించనుందన్న వార్తలను ప్రధాని మోదీ కొట్టిపారేశారు
Published : May 15, 2026 at 11:10 PM IST
Modi On Foreign Travel Tax : విదేశీ ప్రయాణాలపై పన్ను లేదా సర్వీస్ ఛార్జ్ విధించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నట్లు వచ్చిన ప్రచారాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఖండించారు. ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదన్న ఆయన ఈ కథనాలను కొట్టిపారేశారు. ఆంగ్ల మీడియాలో వచ్చిన ఓ కథనాన్ని ఉద్దేశిస్తూ ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో మోదీ పోస్టు చేశారు. సులభతర వాణిజ్యం, ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని అన్నారు.
'ఇది పూర్తిగా అబద్ధం. ఇందులో ఏ మాత్రం నిజం లేదు. విదేశీ ప్రయాణాలపై అలాంటి ఆంక్షలు, టాక్స్లు విధించే ప్రసక్తే లేదు. మా ప్రజల కోసం 'వ్యాపారం చేసే సౌలభ్యాన్ని', 'జీవన సౌలభ్యాన్ని' మెరుగుపరచడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము' అని మోదీ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
This is totally false.— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
Not an iota of truth in this.
There is no question of putting such restrictions on foreign travel.
We remain committed to improving ‘Ease of Doing Business’ and ‘Ease of Living’ for our people. https://t.co/9lxjbxz0nV