ETV Bharat / bharat

'అవన్నీ అబద్దం'- ఫారిన్ ట్రావెల్​పై టాక్స్​ల ప్రచారంపై మోదీ క్లారిటీ

విదేశీ ప్రయాణాలపై ప్రభుత్వ సెస్ విధించనుందన్న వార్తలను ప్రధాని మోదీ కొట్టిపారేశారు

PM Narendra Modi
PM Narendra Modi ((PTI))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 15, 2026 at 11:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi On Foreign Travel Tax : విదేశీ ప్రయాణాలపై పన్ను లేదా సర్వీస్‌ ఛార్జ్‌ విధించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నట్లు వచ్చిన ప్రచారాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఖండించారు. ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదన్న ఆయన ఈ కథనాలను కొట్టిపారేశారు. ఆంగ్ల మీడియాలో వచ్చిన ఓ కథనాన్ని ఉద్దేశిస్తూ ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలో మోదీ పోస్టు చేశారు. సులభతర వాణిజ్యం, ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని అన్నారు.

'ఇది పూర్తిగా అబద్ధం. ఇందులో ఏ మాత్రం నిజం లేదు. విదేశీ ప్రయాణాలపై అలాంటి ఆంక్షలు, టాక్స్​లు విధించే ప్రసక్తే లేదు. మా ప్రజల కోసం 'వ్యాపారం చేసే సౌలభ్యాన్ని', 'జీవన సౌలభ్యాన్ని' మెరుగుపరచడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము' అని మోదీ ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు.

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
FOREIGN TRAVEL TAX INDIA
PM MODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.