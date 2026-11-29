మాకు దేశ ప్రయోజనాలే ముఖ్యం- 'నారీ శక్తి వందన్' సవరణ బిల్లు తక్షణ అవసరం: మోదీ
PM Modi On Women Reservation Bill : మహిళా సాధికారత కోసం బీజేపీ చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఇప్పటికీ చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుందని భారత ప్రధాని అన్నారు.
Published : November 29, 2026 at 3:12 PM IST
చట్టసభల్లో మహిళలకు భాగస్వామ్యం కల్పించేందుకు దశాబ్దాలుగా పోరాటం జరుగుతోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఆ ప్రయత్నాల్లో ఏళ్ల తరబడి తాను కూడా ఒకడిగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. మహిళా సాధికారత కోసం బీజేపీ చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఇప్పటికీ చెక్కుచెదరకుండా ఉందన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు సంబంధించి ప్రధాని మోదీ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు. తమకు దేశ ప్రయోజనాలే సర్వోన్నతమని స్పష్టంచేశారు. కొందరికి దేశ ప్రయోజనాల కంటే తమ పార్టీ ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని ప్రతిపక్షాలను ఉద్దేశించి పరోక్షంగా విమర్శించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో 'నారీ శక్తి వందన్' సవరణ బిల్లు తక్షణ అవసరమని ప్రధాని మోదీ ఉద్ఘాటించారు.
भारत की प्रगति, नारीशक्ति के सपनों की उड़ान... https://t.co/pSBPebrlEW— Narendra Modi (@narendramodi) November 29, 2026