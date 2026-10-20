'మన సంస్కృతిని ద్వేషించేవారే దేశానికి పెద్ద శత్రువులు'- రావణ దహనంలో మోదీ
దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ద్వేషించేవారు దేశానికి పెద్ద శత్రువులు అని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అన్నారు. దిల్లీలో నిర్వహించిన రావణ దహనం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : October 20, 2026 at 7:45 PM IST
PM Modi Burns Ravana Effigy : దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ద్వేషించేవారు దేశానికి పెద్ద శత్రువులు అని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ స్పష్టం చేశారు. సమాజాన్ని విభజించేవారు ఎంతటి పెద్దవారైనా సరే దేశ ప్రజలంతా ఐక్యంగా ఉండి వారిని సమర్థంగా ఎదుర్కోవాలని దిల్లీలో జరిగిన దసరా వేడుకల్లో పిలుపునిచ్చారు. దేశప్రయోజనాల విషయంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, సంస్థలు ఒక్కతాటిపై నిలబడాలన్నారు.
తూర్పు దిల్లీలోని ఇంద్రప్రస్థ ప్రాంతంలో మంగళవారం జరిగిన దసరా వేడుకల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మోదీ దసరా వేడుకలు దేశమంతటినీ ఏకం చేస్తాయని తెలిపారు. సుపరిపాలనకు రామరాజ్యం విజయవంతమైన నమూనా అని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం మన అందరి ముందు వికసిత్ భారత్ అనే లక్ష్యం ఉందని గుర్తుచేశారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యసాధనలో రాముడి నుంచి స్ఫూర్తి పొందాలని ప్రధాని సూచించారు. భారతీయ పండుగలను ఐరాస కూడా గుర్తిస్తోందని చెప్పారు. మన నాగరికతే మన గుర్తింపు అని స్పష్టం చేశారు. ఇదే సమయంలో దేశ శత్రువులను వదిలిపెట్టేది లేదని ప్రజలంతా సంకల్పం తీసుకోవాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం ప్రధాని మోదీ బాణాన్ని సంధించి రావణ, కుంభకర్ణలను దహనం చేశారు.
#WATCH | Delhi: Ravan Dahan is being performed at IP Extension in East Delhi on the occasion of #Dussehra. PM Narendra Modi attended the Dussehra celebrations here. (Source: DD News) https://t.co/ODKvGqvmj1— ANI (@ANI) October 20, 2026
"మన సంస్కృతిని ద్వేషించే వారి మానసికత ఈ దేశానికి శత్రువు. విజయదశమి శుభ పర్వదినం సందర్భంగా మనం మన సంకల్పాన్ని మరోసారి పునరావృతం చేయాలి. మనం భారతమాత శత్రువులను గుర్తించాలి, వారిని ఓడించాలి. ఇండియా ఫస్ట్ అనే సంకల్పాన్ని తీసుకుంటూ అందరం కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగాలి. అయోధ్య మందిరంలో ప్రాణప్రతిష్ఠ మహోత్సవం సందర్భంగా 'రామ్ సే రాష్ట్రీయ', 'దేవ్ సే దేశ్' అనే భావనతో మనం చేసిన సంకల్పాన్ని కచ్చితంగా నెరవేరుస్తాం."
- ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ
అదే విజయానికి మూలమంత్రం
#WATCH | Delhi: At the #Dussehra celebrations, Prime Minister Narendra Modi says, "Ramrajya signifies a system of governance free from discrimination—a realm where justice prevails, and everyone is afforded equal opportunities. In such a system, the purpose of authority is not merely to rule, but to ensure the welfare of the people... Serving the poor and the marginalized must remain our highest priority. The life of Lord Ram offers us a profound lesson: no matter how great the crisis or how daunting the challenge, we must not rely on others. We must recognise our own potential, trust in our own resources, transform our resolve into strength, and forge solutions through our own hard work... Today, we too must move forward, guided by this very mantra. We have set before us the goals of a Viksit Bharat and an Atmanirbhar Bharat..." (Source: DD News)— ANI (@ANI) October 20, 2026
"ఈ పవిత్రమైన విజయదశమి రోజున శ్రీరామచంద్రుడు, సీతాదేవి, హనుమంతుని పాదాలకు నమస్కరిస్తున్నాను. దేశ ప్రజలందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. రామరాజ్యం నేటికీ సుపరిపాలనకు ఒక ప్రమాణంగా పరిగణించబడుతుంది. రామరాజ్యం అంటే ఎవరిపట్లా వివక్ష లేని పాలన, అందరికీ న్యాయం చేకూర్చే వ్యవస్థ, సమాన అవకాశాలు లభించే సమాజం. అధికారం అంటే పాలించడం కాదు. ప్రజల సంక్షేమం కోసం సేవ చేయడం అని అర్థం. ఇదే శ్రీరాముని ఆదర్శం. కాబట్టి ప్రజలే దైవం అనే భావనతో మనం ముందుకు సాగాలి. పేదలు, అణగారిన వర్గాల సేవకు మనం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. సంక్షోభం ఎంత పెద్దదైనా, సవాలు ఎంత కఠినమైనా, మనం ఇతరులపై ఆధారపడి చేతులు కట్టుకొని కూర్చోకూడదు. మన సొంత శక్తిని గుర్తించాలి. మన వనరులపై విశ్వాసం ఉంచాలి. మన సంకల్పాన్ని శక్తిగా మార్చుకొని, కఠిన శ్రమ ద్వారా పరిష్కారాలను వెతకాలి. మార్గంలో ఎదురయ్యే కష్టాలు మన ప్రయాణాన్ని ఆపలేవని శ్రీరామచంద్రుడు మనకు నేర్పారు. ముందు సముద్రం ఉంది. లంక చాలా దూరంలో ఉంది. కానీ ఆయన సంకల్పం అచంచలం. అందుకే శ్రీరాముడు ప్రజల సామూహిక శక్తిని మేల్కొలిపి, ప్రజా భాగస్వామ్యాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని, అసాధ్యమనిపించిన లక్ష్యాన్ని సాధ్యం చేశారు. ఇదే విజయానికి మూలమత్రం."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
ధర్మమే గెలుస్తుంది!
మంగళవారం దేశ రాజధాని దిల్లీలో దసరా వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. రామ్లీలా మైదానంలో జరిగిన వేడుకల్లో రాష్ట్రపత్రి ద్రౌపది ముర్ము పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామాయణ ఘట్టాలను వివరిస్తూ చేసిన ప్రదర్శనలను ఆసక్తిగా తిలకించారు. అధర్మం, అన్యాయంపై ఎప్పుడూ ధర్మం, న్యాయమే గెలుస్తాయని చెప్పడమే దసరా సందేశమన్న రాష్ట్రపతి, శ్రీరాముడి ధర్మమార్గం, నైతిక ఆచరణ అందరికీ స్ఫూర్తి కావాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రకృతిలో భాగమైన నదులు, చెరువులు, అడవులను రక్షించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఘనంగా దసరా వేడుకలు
దేశంలోని పలు నగరాల్లో కూడా రావణ దహన కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఉత్తర్ప్రదేశ్ గోరఖ్పూర్ రామ్లీలా మైదానంలో జరిగిన దసరా వేడుకల్లో ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ పాల్గొన్నారు. రామ లక్ష్మణులు, హనుమంతుడి వేషధారణలో ఉన్న వారిని యోగి అభిషేకించారు. గోరఖ్పూర్ ఆలయంలో రాముడు, సీత, హనుమంతులకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఉత్తరాఖండ్ దేహ్రాదూన్ పరేడ్ మైదానంలో ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్సింగ్ ధామి బాణాన్ని సంధించి రావణ దహనాన్ని ప్రారంభించారు. గుజరాత్ అహ్మదాబాద్లో జరిగిన వేడుకల్లో పాల్గొన్న సీఎం భూపేంద్రభాయ్ పటేల్ కళాకారులు చేపట్టిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఆసక్తిగా తిలకించారు. జమ్మూలో జరిగిన రావణ దహన కార్యక్రమాన్ని నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా తిలకించారు.
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