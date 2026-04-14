వారికి క్షమాపణలు చెప్పిన మోదీ- SPG ప్రోటోకాల్ వదిలి నూతన వధూవరులకు ఆశీస్సులు
ప్రోటోకాల్ను అతిక్రమించి వివాహ అతిథుల వద్దకు వెళ్లిన ప్రధాని- తన వల్ల ఇబ్బంది కలిగినందుకు క్షమించండంటూ నమస్కారం
Published : April 14, 2026 at 6:04 PM IST
PM Modi Apology For Wedding Guests : బంగాల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా సిలిగుడికి వచ్చిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన మంచి మనసును మరోసారి చాటుకున్నారు. స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్ (ఎస్పీజీ) భద్రతా ప్రోటోకాల్ను సైతం పక్కన పెట్టి, ఓ రిసార్ట్లో ఉన్న పెళ్లి అతిథుల వద్దకు స్వయంగా వెళ్లారు. అనంతరం నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. అంతేకాకుండా, తన రాకతో ఇబ్బందిపడ్డందుకు అక్కడ ఉన్న వారికి ప్రధాని మోదీ క్షమాపణలు చెప్పారు. ప్రధాని చేసిన ఆ పనికి అక్కడ ఉన్న అతిథులు ఎంతగానో కొనియాడారు. మోదీపై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ, ఆయన వల్ల తమకు ఏమాత్రం అసౌకర్యం కలగలేదని అక్కడి వాళ్లు చెప్పారు. అంతేకాకుండా, వారిలో చాలామంది "మోదీ- మోదీ" అని నినాదాలు చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ సంఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.
అసలేం జరిగింది?
బంగాల్లో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ సారి రెండు విడతల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. ఉత్తర బంగాల్లో మొదటి దశ పోలింగ్ ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న నేపథ్యంలో ప్రచారాలు ఊపందుకున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ప్రధాని మోదీ ఏప్రిల్ 12న సిలిగుడికి చేరుకున్నారు. శనివారం బగ్డోగ్రా విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఆయన, అక్కడి నుంచి సుమారు 13 కిలోమీటర్ల పొడవున రోడ్షో నిర్వహించారు. అనంతరం, ప్రధాని రాత్రి బస కోసం సిలిగుడి పరిసర ప్రాంతంలోని 'మేఫెయిర్ టీ రిసార్ట్'లో ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు. అయితే, ప్రధాని రాకతో శుక్రవారం నుంచే ఆ రిసార్ట్ చుట్టు పక్కల ప్రాంతం అంతా భద్రతా వలయంలోకి వెళ్లిపోయింది.
మోదీ వెళ్లిన హోటల్లోనే వివాహ వేడుకలు
ఇదిలా ఉండగా ఉత్తర బంగాల్కు చెందిన ఓ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కుమారుడి వివాహం అదే రిసార్ట్లో జరుగుతోంది. దీంతో రిసార్ట్కు వచ్చిన పెళ్లి అతిథులు కఠినమైన భద్రతా తనిఖీలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ఎక్కడికక్కడ కదలికలపై ఆంక్షలు విధించడంతో కొంత అసౌకర్యం నెలకొంది. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన ప్రధాని మోదీ, ఆదివారం ఉదయం కవాఖాలిలో జరిగే బహిరంగ సభకు బయలుదేరే ముందు ఓ విన్నూత నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సాధారణంగా ఎస్పీజీ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ప్రధాని ఒంటరిగా ప్రజల్లోకి వెళ్లడం అరుదు. అయినప్పటికీ ఆయన ఆ నియమాన్ని పక్కన పెట్టి, నేరుగా పెళ్లి జరుగుతున్న ప్రాంగణానికి వెళ్లారు.
మోదీ చేసిన పనికి ప్రశంసలు కురిపిస్తున్న నెటిజన్లు
అక్కడ ఉన్న అతిథులను కలిసిన మోదీ, చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తూ మాట్లాడారు. "నా వల్ల మీకు చాలా ఇబ్బంది కలిగింది. దయచేసి నన్ను క్షమించండి" అని వినయంగా అన్నారు. అంతేకాకుండా కొత్తగా వివాహం అయిన జంటకు ఆశీస్సులు, శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ప్రధాని ప్రవర్తన పట్ల నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అయితే ఈ వీడియో ప్రామాణికతను ఈటీవీ భారత్ స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.
బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమరం
ఇదిలా ఉండగా, బంగాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయం దగ్గరపడుతోంది. 294 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గానూ ఈ సారి రెండు విడతల్లో (ఏప్రిల్ 23, 29) తేదీల్లో జరగనున్నాయి. మే 4న ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గెలుపే లక్ష్యంగా అధికార, విపక్షాలు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశాయి. ముఖ్యంగా అధికార పార్టీ అయిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ), భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) మధ్య ప్రధాన పోటీ నెలకొంది. అయితే, ఎలాగైనా సరే ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని దక్కించుకోవాలని సీఎం మమతా బెనర్జీ పావులు కదుపుతూ ముందుకు వెళ్తున్నారు.
బిహార్ కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా సమ్రాట్ చౌధరీ- బుధవారమే ప్రమాణస్వీకారం
రాజ్యాంగాన్ని బీజేపీ, ఆరెస్సెస్ ఆలోచనలు ధ్వంసం చేస్తున్నాయి: రాహుల్