ETV Bharat / bharat

బ్రిక్స్: కీలక దేశాధినేతలతో మోదీ వరుస భేటీలు- ఆ అంశాలపై ద్వైపాక్షిక చర్చలు

కజకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు టోకయేవ్‌తో మోదీ ద్వైపాక్షిక చర్చలు- ఫిలిప్పీన్స్, ఉగాండా, దక్షిణాఫ్రికా, బురుండి నేతలతో కూడా భేటీలు- వాణిజ్యం, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం, గ్లోబల్ సౌత్‌పై ప్రధానంగా చర్చలు

PM Modi Bilateral Meetings
దేశాధినేతలతో మోదీ వరుస భేటీలు (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Bilateral Meetings : దిల్లీ వేదికగా 18వ బ్రిక్స్ సదస్సు జరిగిన వేళ, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పలువురు దేశాధినేతలతో వరుసగా ద్వైపాక్షిక సమావేశాలు నిర్వహించారు. కజకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు కస్సిమ్- జొమార్ట్ టోకయేవ్, ఫిలిప్పీన్స్ అధ్యక్షుడు ఫెర్డినాండ్ మార్కోస్ జూనియర్, దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రమాఫోసా, ఉగాండా ఉపాధ్యక్షురాలు జెస్సికా అలుపో, బురుండి అధ్యక్షుడు ఎవరిస్టే న్దాయిషిమియేతో మోదీ భేటీ అయ్యారు. ఆ సమావేశాల్లో ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు, ఆర్థిక సహకారం, ప్రాంతీయ పరిణామాలు, గ్లోబల్ సౌత్‌కు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి.

టోకయేవ్‌తో కీలక చర్చలు
బ్రిక్స్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు దిల్లీ వచ్చిన కజకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు టోకయేవ్‌తో మోదీ ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహించారు. భారత్-కజకిస్థాన్ మధ్య సంబంధాలకు మూడు దశాబ్దాలకు పైగా చరిత్ర ఉంది. 1992లో కజకిస్థాన్ స్వాతంత్ర్యాన్ని గుర్తించిన తొలి దేశాల్లో భారత్ కూడా ఒకటి. అప్పటి నుంచి ఇరు దేశాల మధ్య రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంకేతిక రంగాల్లో సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయి. సాంకేతిక సహకారానికి కూడా ఇరు దేశాలు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి. భారత్ అందించిన ‘పరం బిలిమ్’ సూపర్ కంప్యూటర్‌ను కజకిస్థాన్‌లో అప్‌గ్రేడ్ చేసి 2025 జూన్‌లో తిరిగి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో టోకయేవ్‌తో మోదీ భేటీకి ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.

ఫిలిప్పీన్స్‌తో యాక్ట్ ఈస్ట్ దిశగా!
ఫిలిప్పీన్స్ అధ్యక్షుడు ఫెర్డినాండ్ మార్కోస్ జూనియర్‌తోనూ మోదీ సమావేశమయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆసియాన్‌కు ఫిలిప్పీన్స్ అధ్యక్షత వహిస్తున్న నేపథ్యంలో మార్కోస్ భారత్‌కు వచ్చారు. ఆసియాన్‌తో భారత వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంలో ఫిలిప్పీన్స్ కీలకంగా ఉంది. ముఖ్యంగా వాణిజ్యం, సముద్ర భద్రత, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అనుసంధానం వంటి అంశాల్లో భారత్-ఆసియాన్ సహకారం కొనసాగుతోంది. మోదీ యాక్ట్ ఈస్ట్ విధానంలో భాగంగా ఈ సంబంధాలకు మరింత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. మార్కోస్ భార్య లూయిస్ అరనెటా-మార్కోస్‌తో కేంద్ర మంత్రి అన్నపూర్ణాదేవి కూడా సమావేశమయ్యారు. మహిళల ఆధ్వర్యంలోని అభివృద్ధి, మహిళలను సమాన భాగస్వాములుగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న భారత్ ఆలోచనను ఆమె వివరించారు.

దక్షిణాఫ్రికాతో ఆర్థిక బంధంపై ఫోకస్
దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రమాఫోసాతో మోదీ సమావేశమయ్యారు. బ్రిక్స్‌లో దక్షిణాఫ్రికా కీలక సభ్యదేశంగా ఉంది. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పులు, వాణిజ్య విధానాల్లో పరిణామాలు, సాంకేతిక అభివృద్ధి, వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో బ్రిక్స్ దేశాలు కొత్త అవకాశాలను సృష్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని రమాఫోసా ఇప్పటికే పేర్కొన్నారు. కేవలం ఒకరికొకరు వస్తువులు అమ్ముకోవడం మాత్రమే కాకుండా, ఉత్పత్తి, సాంకేతికత, పెట్టుబడులు, పరిశ్రమల రంగాల్లో లోతైన భాగస్వామ్యాలు అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో మోదీ-రమాఫోసా భేటీ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

ఉగాండా, బురుండితోనూ భేటీలు
ఉగాండా ఉపాధ్యక్షురాలు జెస్సికా అలుపోతో మోదీ భేటీ అయ్యారు. 2026 బ్రిక్స్ సదస్సులో పాల్గొంటున్న 10 భాగస్వామ్య దేశాల్లో ఉగాండా కూడా ఉంది. భారత్ అధ్యక్షతన జరుగుతున్న బ్రిక్స్ సదస్సు ద్వారా ఆఫ్రికా దేశాలతో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ప్రతినిధిగా బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరైన బురుండి అధ్యక్షుడు ఎవరిస్టే న్దాయిషిమియేతోనూ మోదీ సమావేశమయ్యారు. గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల ఉమ్మడి ప్రయోజనాలపై భారత్ దృష్టి పెట్టిన నేపథ్యంలో ఈ భేటీకి ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ఇదే సమయంలో విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ సౌదీ అరేబియా విదేశాంగ మంత్రి ప్రిన్స్ ఫైసల్ బిన్ ఫర్హాన్‌తో సమావేశమయ్యారు. ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో పాటు ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే అంశాలపై ఇరువురు చర్చించారు.

ఇక మాటలు కాదు- చేతల్లో ఫలితాలు!
మరోవైపు 18వ బ్రిక్స్ సదస్సు ముగింపు సందర్భంగా మోదీ కీలక సందేశం ఇచ్చారు. బ్రిక్స్ మూడో దశాబ్దంలోకి అడుగుపెడుతున్న సమయంలో ప్రపంచం నుంచి ఈ కూటమిపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయని చెప్పారు. ఇక కేవలం ఆలోచనలు, హామీలు చెప్పడం మాత్రమే సరిపోదని.. స్పష్టమైన ఫలితాలను చూపించాల్సిన సమయం వచ్చిందని మోదీ స్పష్టం చేశారు. సదస్సులో తీసుకున్న నిర్ణయాలను నిర్దిష్ట కాలవ్యవధిలో అమలు చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. బ్రిక్స్‌పై గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల నమ్మకం పెరుగుతోందని మోదీ అన్నారు. విపత్తుల నిర్వహణ, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల సహకారం, పర్యావరణం వంటి రంగాల్లో భారత్ చేపట్టిన కార్యక్రమాలను ప్రస్తావించారు. బ్రిక్స్ సహకారం కేవలం ప్రభుత్వాలకే పరిమితం కాకుండా వ్యాపారవేత్తలు, రైతులు, పరిశోధకులు, మహిళలు, యువత, సామాన్య ప్రజలకు చేరాలని ఆకాంక్షించారు.

భారత్​పై దాడి చేయాలనే ఆలోచన వస్తే- శత్రువుల వెన్నులో వణుకు పుట్టేలా ప్రధాని మోదీ చేశారు: అమిత్ షా

బ్రిక్స్‌లో కొత్త బీమా వ్యవస్థ- పుతిన్ కీలక ప్రతిపాదన

TAGGED:

MODI BILATERAL MEETINGS DELHI
BRICS SUMMIT 2026 NARENDRA MODI
DELHI BRICS SUMMIT
PM MODI BILATERAL MEETINGS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.