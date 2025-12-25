క్రిస్మస్ ప్రార్థనల్లో మోదీ- దేశ ప్రజలకు ప్రధాని శుభాకాంక్షలు
క్రిస్మస్ వేడుకల్లో మోదీ- ప్రధాని శ్రేయస్సు కోసం దిల్లీ బిషప్ పాల్ స్వరూప్ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు
Published : December 25, 2025 at 10:35 AM IST
PM Modi Christmas 2025 : దిల్లీలోని ప్రఖ్యాత క్యాథడ్రల్ చర్చ్ ఆఫ్ రిడెంపక్షన్లో జరిగిన క్రిస్మస్ ప్రార్ధనల్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పాల్గొన్నారు. యేసు ప్రభువు జననాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ గురువారం ఉదయం ఈ చర్చిలో నిర్వహించిన మార్నింగ్ క్రిస్మస్ ప్రార్థనలకు ఆయన హాజరయ్యారు. ఈసందర్భంగా ప్రధాని మోదీ శ్రేయస్సు కోసం దిల్లీ బిషప్ పాల్ స్వరూప్ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ఈసందర్భంగా ఎక్స్ వేదికగా ప్రధాని మోదీ ఒక ట్వీట్ చేశారు. దేశ ప్రజలు అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అందరూ శాంతి, కరుణ, ఆశలతో జీవితాల్లో పురోగమించాలని ఆకాంక్షించారు. ఆనందోత్సాహాలతో క్రిస్మస్ను జరుపుకోవాలన్నారు. యేసు క్రీస్తు బోధనలు సేవాభావాన్ని, సామాజిక సామరస్యాన్ని, సోదరభావాన్ని, పరస్పర గౌరవాన్ని బలోపేతం చేయడానికి దోహదపడతాయని ప్రధాని తెలిపారు.
క్రైస్తవుల పర్వదినాలకు మోదీ హాజరు
గత కొన్నేళ్లుగా ఏటా క్రైస్తవులకు సంబంధించిన వివిధ పర్వదినాల్లో ప్రధానమంత్రి మోదీ పాల్గొంటున్నారు. 2023లో దిల్లీలోని సేక్ర్డ్ హర్ట్ క్యాథడ్రల్లో జరిగిన ఈస్టర్ వేడుకలకు హాజరయ్యారు. 2023లోనే క్రిస్మస్ సందర్భంగా దిల్లీలోని తన అధికారిక నివాసంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. దీనికి క్రైస్తవ మతపెద్దలను ఆహ్వానించారు. 2024లో కేంద్ర మంత్రి జార్జ్ కురియన్ నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విందులో మోదీ పాల్గొన్నారు. గత ఏడాది క్యాథలిక్ బిషప్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా (సీబీసీఐ) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికీ ప్రధాని హాజరయ్యారు.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi attended the Christmas morning service at The Cathedral Church of the Redemption in Delhi along with a large congregation of Christians of Delhi and North India on the occassion of #Christmas2025 today.— ANI (@ANI) December 25, 2025
