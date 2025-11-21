జీ20 సమ్మిట్కు ట్రంప్ వెళ్లనందుకే మోదీ హాజరవుతున్నారు : కాంగ్రెస్ విమర్శలు
Published : November 21, 2025 at 3:18 PM IST
Congress on PM Modi : ప్రధాని మోదీపై కాంగ్రెస్ మరోసారి విమర్శలు గుప్పించింది. దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరగనున్న జీ-20 శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెళ్లనందుకే ప్రధాని మోదీ హాజరవుతున్నారని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. ఇటీవలే మలేసియాలోని కౌలాలంపూర్ వేదికగా జరిగిన ఆసియాన్ సమ్మిట్కు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ముఖాముఖి సంభాషణను తప్పించుకోవడానికి ప్రధాని మోదీ వెళ్లలేదని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటనపై జైరాం రమేశ్ ట్వీట్ చేశారు.
"ప్రధాని మోదీ దక్షిణాఫ్రికాలో జరగబోయే జీ20 శిఖరాగ్ర సమావేశానికి హాజరవుతున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని బహిష్కరించడంతో ప్రధాని మోదీ సేఫ్ అయ్యారు. కొన్ని రోజుల క్రితం ఇండియా-ఆసియాన్ శిఖరాగ్ర సమావేశం కోసం మోదీ కౌలాలంపూర్కు వెళ్లలేదని మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే ఆ సమ్మిట్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హాజరయ్యారు. ట్రంప్ నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఆసియాన్ సమ్మిట్కు మోదీ హాజరుకాలేదు. దక్షిణాఫ్రికాలో జరగబోయే జీ20 థీమ్ సంఘీభావం, సమానత్వం, స్థిరత్వం. అయితే అమెరికా ఈ జీ20 సమావేశాన్ని వ్యతిరేకిస్తుందని యూఎస్ విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో చెప్పడం అసాధారణం. యాదృచ్ఛికంగా మే 10వ తేదీ సాయంత్రం 5.37 గంటలకు ఆపరేషన్ సిందూర్ను అకస్మాత్తుగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రపంచానికి తెలియజేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి కూడా అదే మార్కో రూబియో."అని జైరాం రమేశ్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
ఆ సమ్మిట్లో మోదీ పాల్గొంటారా? : జైరాం రమేశ్
2026లో అమెరికా ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న తదుపరి జీ20 శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొంటారా? లేదా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారిందని జైరాం రమేశ్ ఎద్దేవా చేశారు. "జీ20 అధ్యక్ష పదవి ఏటా రొటేషన్ అవుతుంది. 2023 నవంబరులో ఇండోనేసియా నుంచి భారత్ జీ20 పగ్గాలను స్వీకరించింది. 2024లో భారత్ బ్రెజిల్కు జీ20 పగ్గాలు అప్పగించింది. ఈ ఏడాది జీ20 పగ్గాలను అమెరికాకు దక్షిణాఫ్రికా అప్పగిస్తుంది. వచ్చే ఏడాది తదుపరి G20 శిఖరాగ్ర సమావేశం అమెరికాలో జరుగుతుంది. అప్పటికి బహుశా అమెరికాతో భారత్ వాణిజ్య ఒప్పందం పూర్తవుతుంది. అయితే గత ఏడు నెలల్లో తానే ఆపరేషన్ సిందూర్ను నిలిపివేసినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 61సార్లు చెప్పారు. రాబోయే ఏడాదిలో ఆయన ఆ వాదనను ఎన్నిసార్లు పునరావృతం చేస్తారో ఊహించుకోండి. వచ్చే ఏడాది జీ20 సమావేశంలో పాల్గొని తన మంచి స్నేహితుడితో సంబంధాలను మోదీ మెరుగుపర్చుకుంటారా? లేదా కరచాలనాలకే మాత్రమే పరిమితమవుతారా? అని తెలుస్తుంది. అసలు జీ20 సమావేశానికి వెళ్తారో లేదో వెల్లడవుతుంది. కాలమే అన్నింటినీ నిర్ణయిస్తుంది" అని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు.
దక్షిణాఫ్రికాకు మోదీ
దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరగనున్న జీ-20 దేశాల శిఖరాగ్ర సమావేశానికి హాజరు కావడానికి ప్రధాని మోదీ శుక్రవారం జోహన్నెస్ బర్గ్కు బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలో ఆయన కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆఫ్రికాలో జరుగుతున్న జీ20 సమ్మిట్ను ప్రత్యేక శిఖరాగ్ర సమావేశంగా అభివర్ణించారు. అలాగే దక్షిణాఫ్రికాలోని ప్రవాస భారతీయులను కలిసేందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్నానని అన్నారు. ప్రవాసులతో తన రాబోయే సంభాషణను వ్యక్తిగత ఆప్యాయత, సాంస్కృతిక అనుసంధాన క్షణంగా అభివర్ణించారు.
"దక్షిణాఫ్రికాలోని జోహన్నెస్ బర్గ్లో జరిగే జీ20 శిఖరాగ్ర సమావేశానికి హాజరవుతాను. ఈ జీ20 సమ్మిట్ ఆఫ్రికాలో జరుగుతున్నందున ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన శిఖరాగ్ర సమావేశం. అక్కడ ప్రపంచంలోని పలు అంశాలు, సమస్యల గురించి చర్చిస్తాం. శిఖరాగ్ర సమావేశంలో వివిధ ప్రపంచ నాయకులను కలుస్తాను. ఈ ఏడాది జీ20 థీమ్ సంఘీభావం, సమానత్వం, స్థిరత్వం. వసుధైవ కుటుంబం, ఒకే భూమి- ఒకే కుటుంబం- ఒకే భవిష్యత్తు అనే భారత్ దార్శనికతకు అనుగుణంగా నేను ఈ సమ్మిట్లో దేశం వాణిని వినిపించడానికి ప్రయత్నిస్తాను." అని మోదీ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
అమెరికా బాయ్ కాట్
దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగే జీ20 సమ్మిట్లో జరిగే అధికారిక చర్చల్లో అమెరికా పాల్గొనడం లేదని వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ తెలిపారు. దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామఫోసా అమెరికా గురించి ప్రతికూలంగా మాట్లాడుతున్నారని, అలాంటి భాషను యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆయన బృందం అభినందించదని అన్నారు. జీ20కి అమెరికా ఆతిథ్యమిస్తుందని గుర్తించడానికి మాత్రమే దక్షిణాఫ్రికాలో అమెరికా రాయబారి ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. సౌతాఫ్రికా అధ్యక్షుడు చెబుతున్నట్లు, అధికారిక చర్చల్లో పాల్గొనడానికి కాదన్నారు.
కాగా, ఈ జీ20 సదస్సుకు అమెరికా నుంచి ఎవరూ హాజరు కాబోరని ఇటీవల యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. దక్షిణాఫ్రికాలో మైనారిటీలైన శ్వేతజాతి రైతులను చూస్తున్న తీరుపై ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే దక్షిణాఫ్రికాను జీ20 గ్రూప్ నుంచి తొలగించాలని కోరారు.