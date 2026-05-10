కాంగ్రెస్కు తెలిసిందల్లా కేవలం వెన్నుపోటు పొడవడం మాత్రమే : ప్రధాని మోదీ
కర్ణాటక బెంగళూరులో బీజేపీ కార్యకర్తల భారీ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన మోదీ- కాంగ్రెస్ ఎప్పుడూ తిరిగి ఆధికారంలోకి రాదని వ్యాఖ్య
Published : May 10, 2026 at 11:42 AM IST
PM Modi Bangalore Visit : కర్ణాటకలోని అంతర్గత విభేధాల కారణంగా సుపరిపాలన అందించడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ ఎప్పుడూ తిరిగి ఆధికారంలోకి రాదని, వారికి తెలిసిందల్లా కేవలం వెన్నుపోటు పొడవడం మాత్రమేనని ఆరోపించారు. కర్ణాటక బెంగళూరులో బీజేపీ కార్యకర్తల భారీ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ఆయన కాంగ్రెస్పై విరుచుకుపడ్డారు.
"ప్రస్తుతం తమిళనాడులో నెలకొన్న పరిస్థితిని ఒకసారి గమనించండి. 25- 30 ఏళ్ల పాటు కాంగ్రెస్, డీఎంకేతో సన్నిహిత సంబంధాలను పంచుకుంది. డీఎంకేతో పొత్తు పెట్టుకోవడం వల్ల పదే పదే కాంగ్రెస్ సంక్షోభాల నుంచి గట్టెక్కింది. నిజానికి 2014కు ముందు పదేళ్ల పాటు కాంగ్రెస్ నడిపిన ప్రభుత్వం చాలావరకు డీఎంకే వల్లే నిలబడింది. అయినా, కాంగ్రెస్ శ్రేయస్సు కోసం నిరంతరం పనిచేసిన అదే డీఎంకేకు ద్రోహం చేసింది. అధికార దురాశ, దాహంతో ఉన్న కాంగ్రెస్ దొరికిన తొలి అవకాశంలోనే డీఎంకేకు వెన్నుపోటు పొడిచింది. ఇప్పుడు, రాజకీయంగా తన ఉనికిని నిలుపుకోవడానికి కాంగ్రెస్కు మరో పార్టీ అవసరం. దాని అండతో ముందుకు సాగాలి. కాంగ్రెస్ దేశంలోనే అత్యంత మహిళా వ్యతిరేక పార్టీ. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్లమెంటులో 'నారీ శక్తి వందన్ సవరణ'ను ఓడించింది. ఒకవేళ ఈ సవరణ ఆమోదం పొంది ఉంటే లోక్సభలో కర్ణాటక స్థానాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగేది. కర్ణాటకకు చెందిన ఎంతోమంది సోదరీమణులు, కుమార్తెలు ఎమ్మెల్యేలుగా, ఎంపీలుగా మారి, దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించడంలో భాగస్వాములు అయ్యేవారు. కానీ కాంగ్రెస్ అలా జరగనివ్వలేదు. ఈ పాపానికి దేశంలోని మహిళలు, ముఖ్యంగా కర్ణాటక మహిళలు కాంగ్రెస్ను ఎప్పటికీ క్షమించరు."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
#WATCH | Bengaluru | Prime Minister Narendra Modi says, " ...congress is the biggest anti-women party in the country. that is why congress defeated the nari shakti vandan amendment in parliament. had this amendment been passed, karnataka’s seats in the lok sabha would have… pic.twitter.com/5UqyBdrco6— ANI (@ANI) May 10, 2026
బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపు బీజేపీ కార్యకర్తల విజయమని అన్నారు. బంగాల్లో ఒకప్పుడు ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఉండేవారని, ఇప్పుడు 200కు పైగా సాధించామని తెలిపారు. అటు కేరళలో ఒకటి నుంచి మూడుకు ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యను పెంచుకున్నామని, మెజారిటీ సాధించే రోజులు ఎంతో దూరంలో లేవన్నారు. బీజేపీకి శక్తిని అందించే వాటిలో కర్ణాటక ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్పారు.
"గత మూడేళ్లుగా కర్ణాటకలో ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి బదులుగా, ఇక్కడి ప్రభుత్వం తన సమయాన్ని ఎక్కువగా అంతర్గత కలహాలను పరిష్కరించడానికే కేటాయించింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నాయకత్వం, అధికార భాగస్వామ్య ఏర్పాట్లపై అనిశ్చితిలో చిక్కుకుంది. ముఖ్యమంత్రిగా ఎంతకాలం ఉంటారో వారు నిర్ణయించలేరు. మరో వ్యక్తికి అవకాశం ఇవ్వాలా వద్దా అని కూడా వారు నిర్ణయించలేరు. ప్రతీదీ అసంపూర్తిగా ఉండిపోయింది. కేరళలో కూడా ఇప్పటికీ కూడా వారు ఒక నిర్ధారణకు రాలేకపోతున్నారు. వారు తమ సొంత పార్టీ నాయకులకు వాగ్దానాలు చేస్తారు. ఆపై వెన్నుపోటు పొడుస్తారు. ఛత్తీస్గఢ్, రాజస్థాన్లో కూడా ఇదే జరిగింది. కర్ణాటకలో కూడా ఇదే ఆట ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఇప్పుడు కేరళ వంతు వచ్చింది."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
#WATCH | Bengaluru | Prime Minister Narendra Modi says, " ...instead of solving the problems of the people, the government here is spending most of its time resolving internal disputes. it has still not been decided how long the chief minister will remain in office...even (in… pic.twitter.com/Qp982rOCiO— ANI (@ANI) May 10, 2026
బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏను రాజకీయ స్థిరత్వానికి, అభివృద్ధికి ప్రతిరూపంగా ప్రధాని మోదీ అభివర్ణించారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాలు ఎన్డీఏ పాలనా నమూనాకు పెరుగుతున్న ప్రజా మద్దతును ప్రతిబింబిస్తున్నాయన్నారు. "ఈ రోజు దేశమంతా ఎన్నికల ఫలితాలపై చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో బెంగళూరుకు వచ్చాను. పుదుచ్చేరిలో NDA వరుసగా రెండోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిది. అసోంలో వరుసగా మూడోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అలాగే బంగాల్లో BJP మొట్టమొదటిసారిగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఇవన్నీ ఎంతో కీలకమైన పరిణామాలు. కేవలం రెండు వారాల క్రితమే గుజరాత్లో జరిగిన పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో BJP తన గత రికార్డులన్నింటినీ బద్దలు కొడుతూ భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ పరిణామాలన్నీ చరిత్రలో ఒక సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తున్న చారిత్రక ఘట్టాలు." అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.
