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సెమీకండక్టర్ గ్లోబల్ హబ్‌గా భారత్ - ఆవిష్కరణలు, పెట్టుబడులకు కొత్త అవకాశాలు: ప్రధాని మోదీ

వేగంగా పెరుగుతున్న మౌలిక వసతులతో లాజిస్టిక్స్‌, తయారీ రంగాలకు కొత్త బలంగా మారిందన్న ప్రధాని- భారత్‌లో తయారవుతున్న చిప్‌లు దేశంతో పాటు ప్రపంచ మార్కెట్లకు చేరుతున్నాయన్న మోదీ

Semicon India 2026 Modi
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2026 at 12:14 PM IST

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Semicon India 2026 Modi : సెమీకండక్టర్ రంగంలో గ్లోబల్ హబ్‌గా ఎదిగే దిశగా భారత్ శరవేగంగా అడుగులు వేస్తోందని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తెలిపారు. దేశంలో సెమీకండక్టర్ రంగం వేగంగా విస్తరిస్తోందన్నారు. ఇది ఆవిష్కరణలు, పెట్టుబడులు, వృద్ధికి కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తోందని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. 'సెమికాన్ ఇండియా' ఐదో ఎడిషన్‌లో పాల్గొన్న ప్రధాని, ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్ 2.0' బడ్జెట్‌ను భారీగా పెంచినట్లు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అద్భుతమైన వేగంతో విస్తరిస్తోందని, అదే సమయంలో భారత్‌పై ప్రపంచ దేశాలకు ఉన్న విశ్వాసం కూడా అంతకంతకూ పెరుగుతోందన్నారు. ఇటీవల నమోదైన తొలి త్రైమాసికం జీడీపీ వృద్ధితోపాటు భారత రేటింగ్‌ను JCRA సంస్థ అప్‌గ్రేడ్ చేయడాన్ని ప్రధాని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.

చిప్‌ల తయారీ నుంచి సరుకుల రవాణా వరకు భారత్‌లో మౌలిక వసతులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయని మోదీ అన్నారు. ఆ అభివృద్ధి లాజిస్టిక్స్‌, తయారీ రంగాలకు కొత్త బలం ఇస్తోందని చెప్పారు. దేశంలో కనెక్టివిటీ మెరుగుపడటంతో సరుకుల రవాణా మరింత వేగంగా జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. దీంతో తయారీ రంగం మరింత బలపడుతుందని తెలిపారు. గత 15 రోజుల్లో భారత్‌లో జరిగిన పరిణామాలను పరిశీలిస్తే, దేశం ఏ దిశగా వెళ్తోంది, ఎంత వేగంగా ముందుకు సాగుతోందనేది అర్థమవుతుందని మోదీ అన్నారు. ఈ సెప్టెంబర్‌లోనే ముంబయిలో గ్లోబల్‌ ఫిన్‌టెక్‌ ఫెస్ట్‌ జరిగిందని గుర్తుచేశారు. ఏజెంటిక్‌ ఏఐ, టోకెనైజేషన్‌, క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీ వంటి కొత్త టెక్నాలజీల ద్వారా అందరికీ ఆర్థిక సేవలు ఎలా అందించాలనే అంశాలపై అక్కడ చర్చలు జరిగాయని తెలిపారు.

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