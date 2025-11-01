ETV Bharat / bharat

అంతర్జాతీయ సంక్షోభాల సమయంలో భారత్​ అందరికంటే ముందే స్పందిస్తుంది : మోదీ

రాష్ట్రాల అభివృద్ధితోనే దేశం పురోగమిస్తుందనేదే తమ ప్రభుత్వ విధానమని వెల్లడి

PM Modi Chhattisgarh Visit
PM Modi Chhattisgarh Visit
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2025 at 1:33 PM IST

PM Modi Chhattisgarh Visit : అంతర్జాతీయ సంక్షోభాల సమయంలో భారత్​ అందరికంటే ముందే స్పందిస్తుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. విపత్కర సమయాల్లో సాయం చేసేందుకు భారత్ ఎప్పుడూ ముందు ఉంటుందని చెప్పారు. శనివారం ఛత్తీస్​గఢ్​ రాజధాని నవ రాయ్​పుర్​లో ఏర్పాటు చేసిన బ్రహ్మ కుమారీలకు సంబంధించిన భవనాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం మాట్లాడారు. రాష్ట్రాల అభివృద్ధితోనే దేశం పురోగమిస్తుందనేదే తమ ప్రభుత్వ విధానమని తెలిపారు. వికసిత్ భారత్​ లక్ష్యంలో బ్రహ్మ కుమారీలు కీలక పాత్ర పోషించాలని కోరారు. బ్రహ్మకుమారీ గురువులైన జానకీ దీదీ, రాజయోగిని దాది హృదయ మోహిని ఇద్దరు తన జీవితంలో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులని చెప్పారు.

"బ్రహ్మకుమారీలతో నాకు ఎన్నో ఏళ్లుగా మంచి అనుబంధం ఉంది. నేను ఇక్కడ అతిథిని కాదు. మీలో ఒకడిని. మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను చాలా సార్లు గమనించాను. మీరు తక్కువ మాట్లాడుతూ ఎక్కువ సేవ చేస్తారు. మనం ప్రతి జీవిలో శివుడిని చూస్తుంటాం. మీరు ప్రసంగం ప్రారంభించే ముందు ఓం శాంతి అని అంటారు. మన సంప్రదాయంలో, ప్రతి మతపరమైన ఆచారంలో కూడా ప్రపంచ శాంతి, అభివృద్ధిని కాంక్షిస్తాం."

--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ఛత్తీస్​గఢ్​ 25వ ఆవర్భావ దినోత్సవంలో పాల్గొననున్న ప్రధాని మోదీ, రూ.14,260 కోట్ల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. ఛత్తీస్​గఢ్​ అసెంబ్లీ కొత్త భవనాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన, మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్​పేయీ విగ్రహాన్ని కూడా ఆవిష్కరించారు.

SHANTI SHIKHAR PROGRAM
CHHATTISGARH STHAPNA DIWAS 2025
CHHATTISGARH FOUNDATION DAY 2025
PM MODI ON BRAHMA KUMARIS
PM MODI CHHATTISGARH VISIT

