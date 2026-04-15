'ఈ 9 పనులు చేస్తామంటూ ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాలి'- ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి

నీటి సంరక్షణ, ప్రకృతి వ్యవసాయం నుంచి ఫిట్‌నెస్, సేవ వరకు 9 ప్రతిజ్ఞలు తీసుకోవాలని పిలుపు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 15, 2026 at 1:31 PM IST

PM Modi Karnataka Visit : ప్రజలందరూ 9 పనులు చేస్తామంటూ ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాలని కోరారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. నీటి సంరక్షణ, ప్రకృతి వ్యవసాయం నుంచి ఫిట్‌నెస్, సేవ వరకు 9 ప్రతిజ్ఞలు తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అభివృద్ధి చెందిన కర్ణాటక, భారత్​ను సాకారం కోసం 9 పనులు చేయాలన్నారు. అమ్మ పేరుతో మొక్క నాటాలని, ప్రకృతి వ్యవసాయం, స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించాలని, తృణధాన్యాలు తీసుకోవాలని, నూనె పదార్థాలు తగ్గించాలని కోరారు. బహిరంగ, మతపరమైన ప్రదేశాల్లో పరిశుభ్రత పాటించడం, దేశీయ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. ప్రజలు యోగా, ఫిట్‌నెస్‌ను అలవర్చుకోవాలని, అలాగే సేవా భావాన్ని పెంపొందించుకోవాలని కూడా మోదీ విజ్ఞప్తి చేశారు.

కర్ణాటక మాండ్య జిల్లాలో పర్యటించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఆదిచుంచనగిరి మఠానికి వెళ్లి అక్కడ గురు భైరవైఖ్య మందిరాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆదిచుంచనగిరి మఠం 71వ పీఠాధిపతి బాలగంగాధరనాథ మహాస్వామి స్మృత్యర్థం ఈ ఆలయం నిర్మించారు. తర్వాత అక్కడ జరిగిన సభలో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ, సౌందర్య లహరి- శివ మహిమ స్తోత్రం అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ప్రధాని HD దేవెగౌడ, కేంద్ర మంత్రి కుమారస్వామి పాల్గొన్నారు.

