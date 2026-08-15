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మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు అందాలి- ఆ క్రెడిట్​ విపక్షాలే తీసుకోవాలి:  ప్రధాని మోదీ

మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు అన్ని పార్టీలు కలిసి రావాలని మోదీ పిలుపు- మహిళా బిల్లుకు సహకరించి ఆ ఘనతను విపక్షాలు తీసుకోవాలని సూచన

Modi On Women Reservation Bill
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2026 at 9:15 AM IST

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Modi On Women Reservation Bill : చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే విషయంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కలిసి రావాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. మహిళలకు రాజకీయాల్లో సముచిత ప్రాతినిధ్యం కల్పించడం దేశ ప్రగతికి ఎంతో అవసరమని పేర్కొన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు విపక్షాలు సహకరించాలని కోరారు. ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే దాని క్రెడిట్‌ను కూడా విపక్షాలే తీసుకోవచ్చని అన్నారు. దిల్లీలోని ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన అనంతరం జాతిని ఉద్దేశించి చేసిన ప్రసంగంలో ప్రధాని మహిళా రిజర్వేషన్లపై మాట్లాడారు.

మహిళల భాగస్వామ్యం కీలకం
దేశ విధానాలను రూపొందించడంలో మహిళా నాయకత్వం అత్యంత అవసరమని మోదీ అన్నారు. పంచాయతీలు, పురపాలక సంఘాలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో మహిళా ప్రజాప్రతినిధులు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నారని చెప్పారు. స్థానిక సమస్యలను పరిష్కరించడంలో మహిళలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. వారి నాయకత్వం ప్రజలకు సాధికారత కల్పిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఇదే స్ఫూర్తితో పార్లమెంటులో 'నారీ శక్తి వందన అధినియమ్‌'ను ఆమోదించినట్లు ప్రధాని గుర్తుచేశారు. అయితే మహిళలకు రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలనే ప్రయత్నం గత 40 ఏళ్లుగా ఏదో ఒక కారణంతో రాజకీయ వివాదాలకు బలవుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

'అన్ని పార్టీలు ముందుకు రావాలి'

"ఎర్రకోట ప్రాంగణం నుంచి దేశంలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. త్రివర్ణ పతాకం నీడలో నిలబడి ఈ పిలుపునిస్తున్నాను. మహిళల శక్తి, సామర్థ్యాలను గౌరవిస్తూ అన్ని పార్టీలు ముందుకు రావాలి. మన తల్లులు, సోదరీమణులకు రాష్ట్ర శాసనసభల్లో, లోక్‌సభలో 33 శాతం ప్రాతినిధ్యం వీలైనంత త్వరగా లభించేలా చూడాలి. తద్వారా భారతదేశ విధానాల రూపకల్పనలో వారు చురుకుగా పాల్గొనగలరు."
- ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ

నారీ శక్తి వందన అధినియమ్
'నారీ శక్తి వందన్ అధినియమ్‌-2023' అమలు ప్రక్రియ ముందుకు సాగలేదు. ఎందుకంటే ఏప్రిల్‌ 17న లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టిన రాజ్యాంగ (131వ సవరణ) బిల్లుకు రాజ్యాంగపరంగా అవసరమైన 'సభకు హాజరై, ఓటు వేసిన సభ్యుల్లో మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ' లభించకపోవడంతో ఆ బిల్లు వీగిపోయింది. ఈ బిల్లు శాసనసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడం, లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) చేపట్టడాన్ని ప్రతిపాదించింది.

'అనేక సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నాం'
దేశం గత కొన్నేళ్లుగా అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. కోవిడ్‌-19 మహమ్మారి తర్వాత ఉక్రెయిన్‌, పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాలు చెలరేగాయని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొందని పేర్కొన్నారు. "గత 21 ఏళ్లలో మనం ఎన్నో ప్రమాదాలను ఎదుర్కొన్నాం. కోవిడ్‌ నుంచి బయటపడిన వెంటనే ఉక్రెయిన్‌, పశ్చిమాసియా నుంచి యుద్ధాలు చెలరేగుతున్నాయన్న వార్తలు వచ్చాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. భవిష్యవాదులు ఎలాంటి అంచనాలు వేశారో దేవుడికే తెలియాలి" అని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఇలాంటి సంక్షోభాల మధ్య కూడా ప్రజా కేంద్రిత విధానాలతో దేశం ముందుకు సాగిందని ప్రధాని తెలిపారు. ప్రజల అవసరాలను కేంద్రంగా చేసుకుని ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు సంక్షోభాలను అధిగమించడంలో సహాయపడ్డాయని చెప్పారు.

ఇదిలా ఉండగా దేశంలో మావోయిస్ట్‌ తీవ్రవాదం అంతిమ దశకు చేరుకుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగంలో నక్సలిజం వల్ల ఎంతోమంది యువత భవిష్యత్తు నాశనమైందని పేర్కొన్నారు. 2014లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు దేశాన్ని నక్సల్స్‌ నుంచి విముక్తి చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశామని, ఇప్పుడు అనేక ప్రాంతాలు నక్సల్స్‌ నుంచి విముక్తి పొంది అభివృద్ధి చెందుతున్నాయని చెప్పారు. అయితే సాయుధ నక్సల్స్‌ను ఎదుర్కోవడంలో విజయం సాధించినప్పటికీ, అశాంతిని సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న 'ఇంటెలెక్చువల్​ నక్సల్స్‌'ను గుర్తించి, వారిని వేరు చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

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