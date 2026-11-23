నేపాల్ అభివృద్ధికి రూ.24 వేల కోట్ల ఆర్థిక సాయం: ప్రధాని మోదీ
Modi Funds To Nepal : భారత్-నేపాల్ ప్రధానుల సంయుక్త ప్రకటన చేశారు. ప్రధాని మోదీ, నేపాల్ ప్రధాని బాలేందర్ షా సమక్షంలో ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు.
Published : November 23, 2026 at 2:15 PM IST
భారత్, నేపాల్ కేవలం పొరుగు దేశాలు మాత్రమే కాదని, సవాళ్లు, అభివృద్ధి పనుల్లో ఇరు దేశాలు భాగస్వాములని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. నేపాల్ ప్రజలు బాలేందర్ షాకు చరిత్రాత్మక తీర్పు ఇచ్చారని చెప్పారు. అలాగే నేపాల్ అభివృద్ధికి రూ.24 వేల కోట్ల ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య, పర్యాటక రంగాలను ప్రోత్సహించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని, ఇప్పటివరకు 30 కోట్లకు పైగా భక్తులు అయోధ్యను సందర్శించారని గుర్తుచేశారు. దీనితో పాటు నేపాల్లో స్టార్టప్ ఇంక్యుబేటర్, ఐఐటీ హబ్, ఝాపా ప్రాంతంలో గ్రీన్ ఆయిల్ స్టోరేజ్ టెర్మినల్, బన్బాసాలో ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్పోస్టు, మహాకాళి నదిపై మోటరబుల్ వంతెన నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. మోతిహరీ పైప్లైన్ ప్రాజెక్టు ఒప్పందంతో పాటు, నేపాల్ నదులు క్లీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తికి ఎంతగానో దోహదపడతాయని మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా అయోధ్య- జనక్పుర్ మధ్య రైలు సర్వీసును ప్రారంభించారు.