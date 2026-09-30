ట్రంప్- మోదీ ఫోన్ సంభాషణ- వాణిజ్యం నుంచి రక్షణ వరకు కీలక అంశాలపై చర్చ- ప్రపంచ శాంతిపైనా ఫోకస్!
ఫోన్లో మాట్లాడుకున్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్- ద్వైపాక్షిక సహకారం, వాణిజ్య అంశాలపై సమీక్ష- అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ప్రపంచ శాంతి భద్రతలపైనా చర్చలు!
Published : September 30, 2026 at 8:50 PM IST
Modi Trump Phone Call : భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బుధవారం రోజు ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా భారత్- అమెరికా ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో జరుగుతున్న పురోగతిని ఇరువురు నేతలు సమీక్షించారు. ఈ సంభాషణలో ముఖ్యంగా ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం, రక్షణ, ఇంధనం, అత్యంత కీలకమైన సాంకేతికతలు తదితర రంగాల్లో పరస్పర ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన సహకారంపై చర్చించారు. ఇదే సమయంలో ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ప్రపంచంలో శాంతి భద్రతల్ని పెంపొందించడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాలపై మోదీ- ట్రంప్ తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. ట్రంప్తో ఫోన్ కాల్ గురించి ప్రధాని మోదీ స్వయంగా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫాం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
"అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో ఫలవంతమైన సంభాషణ జరిగింది. వాణిజ్యం, రక్షణ, ఇంధనం, క్రిటికల్ టెక్నాలజీతో పాటు పరస్పర ప్రయోజనాలు ఉన్న అనేక రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని సమీక్షించాం. మా సమగ్ర ప్రపంచ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి నిరంతరం కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయించాం."
- నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాన మంత్రి
ట్రంప్- మోదీ సంభాషణ గురించి భారత ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం (పీఎంఓ) కూడా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం భారత్- అమెరికా సంబంధాల్ని మరింత విస్తృతం చేయడంపైనే ప్రధానంగా చర్చ సాగింది. వాణిజ్య సంబంధాలు, రక్షణ భాగస్వామ్యం, క్లిష్టమైన, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై సహకారాన్ని సమీక్షించినట్లు వెల్లడించింది. భారత్ అమెరికా సమగ్ర ప్రపంచ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని (కాంప్రెహెన్సివ్ గ్లోబల్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్) మరింత బలోపేతం చేసి, ఇరు దేశాల ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం నిరంతరం సంప్రదింపుల్ని కొనసాగించేందుకు ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయని పీఎంఓ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.
Had a productive conversation with President Trump. We reviewed our bilateral cooperation in trade, defence, energy, critical technologies and other areas. We agreed to maintain close engagement to take our Comprehensive Global Strategic Partnership forward.— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2026
We also exchanged…
ట్రేడ్ డీల్ కోసం చర్చలు
భారత్- అమెరికా మధ్య ఇప్పటివరకు పూర్తి స్థాయిలో వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరలేదు. పరస్పర ప్రయోజనకరంగా ఉండేలా ట్రేడ్ డీల్ను ఖరారు చేసేందుకు పలు దఫాలుగా ఉన్నత స్థాయి అధికారుల మధ్య చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. భారత్ నుంచి కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్ గోయల్ నేతృత్వంలో ప్రతినిధులు అమెరికాకు వెళ్లడం, అక్కడి నుంచి ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధుల బృందం భారత్లో పర్యటించి చర్చలు జరపడం ఇలా ఎన్నో జరిగాయి. మరోవైపు భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ ఇటీవల అమెరికాలో దీని గురించి మాట్లాడారు. వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఇరు దేశాల మధ్య దాదాపు అవగాహన ఏర్పడిందని అన్నారు. కొన్ని క్లిష్టమైన నిబంధనలు అడ్డుగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. వాణిజ్య ఒప్పందం గురించి ప్రధాని మోదీ, అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ మధ్య కూడా చర్చలు సాగుతున్నాయి. కేవలం ద్వైపాక్షిక వేదికల్లోనే కాకుండా బహుపాక్షిక వేదికల్లోనూ ఇరువురు నేతలు భేటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇటీవల జూన్లో జీ7 సదస్సు సందర్భంగా కూడా ఫ్రాన్స్లో మోదీ, ట్రంప్ సమావేశమయ్యారు. కీలకమైన రక్షణ, ఇంధనం, వాణిజ్యం వంటి రంగాల్లో పురోగతిని సమీక్షించారు.
అంతర్జాతీయ పరిణామాలపైనా చర్చలు
తాజాగా మోదీ- ట్రంప్ ఫోన్ సంభాషణలో కేవలం భారత్- అమెరికా సంబంధాలే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ పరిణామాలు కూడా చర్చకు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా పలు ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, భౌగోళిక- రాజకీయ పరిణామాలపై ఇరువురు నేతలు చర్చించారు. ప్రపంచ శాంతి, భద్రత కోసం ఇరు దేశాలు కలిసి పనిచేయాల్సిన ఆవశ్యకతను పునరుద్ఘాటించారు. కొంత కాలంగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనగా ఇక్కడ అమెరికా- ఇరాన్ దాడులు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మార్చిలోనే ట్రంప్తో జరిగిన ఫోన్ కాల్లో పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపై మోదీ భారత్ వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. ఉద్రిక్తతలను తగ్గించి వీలైనంత త్వరగా శాంతిని పునరుద్ధరించాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కిచెప్పారు. మరోవైపు ప్రస్తుతం భారత్ అధ్యక్షత వహిస్తున్న బ్రిక్స్ సభ్య దేశమైన ఇరాన్కు కూడా ఇదే చెబుతూ వస్తోంది. ఇదొక్కటే కాదు, రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి సంబంధించి కూడా భారత్ ఎప్పటినుంచో శాంతి మంత్రం జపిస్తోంది. ఆగస్టులో జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ సదస్సులోనూ (SCO) రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో మోదీ భేటీ అయ్యారు. అప్పుడే ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని ముగించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని, యుద్ధం మానవాళిని వెనక్కి నెడుతోందని వ్యాఖ్యానించారు.
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