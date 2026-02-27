'దేశ ప్రజలకు మోదీ, అమిత్ షా క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే'- కేజ్రీవాల్ డిమాండ్
ఆప్ నేతలపై తప్పుడు కేసులు పెట్టారు- సీబీఐ విచారణ తీరును కోర్టు తప్పుపట్టింది- కోర్టు చరిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చింది- కేజ్రీవాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : February 27, 2026 at 4:42 PM IST
Kejriwal On Modi : దేశ ప్రజలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా క్షమాపణలు చెప్పాలని ఆప్ కన్వీనర్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ డిమాండ్ చేశారు. మోదీ, అమిత్ షా కుట్రల వల్ల దిల్లీ ప్రజలకు నష్టం జరిగిందని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మీడియాతో మాట్లాడుతూ శుక్రవారం పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో కేజ్రీవాల్ సహా పలువురిపై నమోదైన కేసులును రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు కొట్టివేసింది.
"నా తరపున కోర్టులో పోరాడిన లాయర్లకు ధన్యవాదాలు. మాపై సీబీఐ, ఈడీ అస్త్రాలను ఉపయోగించారు. ఆప్ నేతలపై తప్పుడు కేసులు పెట్టారు. సీబీఐ విచారణ తీరును కోర్టు తప్పుపట్టింది. కోర్టు చరిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చింది. దేశ ప్రజలకు మోదీ, అమిత్షా క్షమాపణలు చెప్పాలి. కేజ్రీవాల్ నిజాయితీ ఏంటో ప్రజలకు తెలుసు. తప్పుడు కేసులతో ఆప్ కీలక నేతలను జైలుకు పంపారు. దిల్లీ ప్రజల మేలు కోసమే మేం పనిచేశాం. ఆ కేసును ఫేక్ కేసు అని కోర్టు కూడా వ్యాఖ్యానించింది" అని తెలిపారు.
#WATCH | Delhi | AAP national convener Arvind Kejriwal says," today, the court in its 600-page order has said that there is not the slightest evidence to even have a case in this matter." https://t.co/wdUFffn0mQ pic.twitter.com/h7qb9xsWZr— ANI (@ANI) February 27, 2026
తమ హయాంలో దిల్లీలో రోడ్లు, పాఠశాలలు, ఆస్పత్రులు నిర్మించామని కేజ్రీవాల్ తెలిపారు. తమ కంటే ఎక్కువ పనిచేయాలని బీజేపీని కోరుతున్నామని అన్నారు. కేసులతో వేధించడంతో తమ కుటుంబసభ్యులు అనేక ఇబ్బంది పడ్డారని చెప్పారు. మోదీ, అమిత్ షా కుట్రల వల్ల దిల్లీ ప్రజలకు నష్టం జరిగిందని ఆరోపించారు. అయితే ప్రధాని మోదీకి సవాల్ విసురుతున్నానని, దిల్లీలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు పెడితే, బీజేపీకి 10 సీట్లు కూడా రావని చెప్పారు.