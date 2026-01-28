'మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్'- ఇది యువత ఆశలకు 'గేమ్ ఛేంజర్'- ఎన్సీసీ ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీ
దిల్లీ వేదికగా ప్రధాని కీలక ప్రసంగం- ఐరోపా దేశాలతో ఒప్పందం నవశకానికి నాంది- స్టార్టప్లకు, సినిమాలకు, ఐటీకి మహర్దశ- 99 శాతం ఎగుమతులపై పన్నులు జీరో- అజిత్ దాదా సేవలు మరువలేనివి
Published : January 28, 2026 at 7:18 PM IST
PM Modi on India-EU FTA : భారతదేశం, ఐరోపా సమాఖ్య మధ్య కుదిరిన చారిత్రక స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్'గా ప్రశంసలు అందుకుంటోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఇది మన దేశ యువత భవిష్యత్తును మార్చేసే 'గేమ్ ఛేంజర్' అని స్పష్టం చేశారు. బుధవారం దిల్లీ కంటోన్మెంట్లో జరిగిన వార్షిక నేషనల్ క్యాడెట్ కార్ప్స్ ప్రధాని ర్యాలీని ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగించారు. అయితే, ఇదే వేదికపై నుంచి ఆయన మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ మృతి పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. విమాన ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్ మరణించడం దేశానికి, ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర అభివృద్ధికి తీరని లోటని ఆయన కన్నీటి నివాళులర్పించారు.
'మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్' యువతకు వరం
"నిన్ననే భారత్ ఒక చరిత్ర సృష్టించింది. ఐరోపా సమాఖ్యతో మనం కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని ప్రపంచం మొత్తం 'మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్' అని పిలుస్తోంది. ఇది కేవలం కాగితాలపై జరిగిన ఒప్పందం కాదు. ఇది మీ ఆశలకు, ఆశయాలకు స్వేచ్ఛను ఇచ్చే ఒప్పందం. మన యువతకు ఎల్లలు లేని అవకాశాలను ఇది కల్పిస్తుంది. 27 దేశాల సమాఖ్య అయిన ఈయూతో ఒప్పందం వల్ల, మన స్టార్టప్లకు నిధుల కొరత ఉండదు. వారికి అంతర్జాతీయ ఇన్నోవేషన్ ఎకోసిస్టమ్ అందుబాటులోకి వస్తుంది" అని మోదీ వివరించారు.
99 శాతం వస్తువులపై పన్ను లేదు
ఈ ఒప్పందం వల్ల కలిగే ఆర్థిక ప్రయోజనాలను మోదీ గణాంకాలతో సహా వివరించారు. "ఈ ఒప్పందం కింద, భారత్ నుంచి ఎగుమతి అయ్యే 99 శాతం వస్తువులపై సుంకాలు ఉండవు. లేదా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. దీనివల్ల మన వస్తువులు ఐరోపా మార్కెట్లో చౌకగా లభిస్తాయి. తద్వారా మన ఎగుమతులు భారీగా పెరుగుతాయి. ఇది అంతిమంగా ఇక్కడ లక్షలాది కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ ఒప్పందం కేవలం వస్తువులకే పరిమితం కాదని, సేవారంగానికి కూడా విస్తరించిందని ప్రధాని తెలిపారు. "ఈ ఒప్పందం మన 'క్రియేటివ్ ఎకానమీ'కి ఊపిరి పోస్తుంది. సినిమా, గేమింగ్, ఫ్యాషన్, డిజిటల్ కంటెంట్, సంగీతం, డిజైన్ వంటి రంగాల్లో ఉన్న యువతకు ఐరోపాలో ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. పరిశోధన, విద్య, ఐటీ రంగాల నిపుణులకు లెక్కలేనన్ని అవకాశాలు వస్తాయి. ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ రంగంలో భారత్ అగ్రగామిగా నిలుస్తుంది" అని మోదీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
యహీ సమయ్ హై, సహీ సమయ్ హై
ఎర్రకోట నుంచి తాను ఇచ్చిన పిలుపును ప్రధాని మరోసారి గుర్తు చేశారు. "ఇదే సమయం, సరైన సమయం. భారత యువతకు ఇంతకంటే మంచి సమయం మరొకటి లేదు. ఓమన్, న్యూజిలాండ్, బ్రిటన్, యూఏఈ, ఆస్ట్రేలియా, మారిషస్ వంటి దేశాలతో మనం ఇప్పటికే ఒప్పందాలు చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈయూతో ఒప్పందం, మన యువత నైపుణ్యం, సంస్కారంపై ప్రపంచానికి ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనం" అని అన్నారు.
ఇదే వేదికపై నుంచి ప్రధాని మోదీ విమాన ప్రమాద ఘటనపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. "ఈ ఉదయం మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదం మనందరినీ కలచివేసింది. ఈ ప్రమాదం మన నుంచి మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ని, మరికొందరు మిత్రులను దూరం చేసింది. అజిత్ దాదా మహారాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేశారు. ఆయన ఎప్పుడూ చురుగ్గా పనిచేశేవారు. దేశానికి ఆయన చేసిన సేవలు మరువలేనివి. ఆయన కుటుంబానికి, మృతుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను" అని ప్రధాని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
వందేమాతరానికి 150 ఏళ్లు
ఎన్సీసీ క్యాడెట్లను ఉద్దేశించి మోదీ మాట్లాడారు. "ఎన్సీసీ అనేది యువతకు ఒక గొప్ప వేదిక. ఇక్కడ మన వారసత్వం గర్వంగా జీవిస్తుంది. ఈ ఏడాది 'వందేమాతరం' గీతానికి 150 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. దీనిని మనం ఘనంగా జరుపుకున్నాం. అండమాన్ నికోబార్లోని 21 దీవులకు మన పరమ వీర చక్ర గ్రహీతల పేర్లు పెట్టుకున్నాం. జాతి వీరులను గౌరవించే సంప్రదాయాన్ని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు" అని ప్రధాని యువతను ప్రశంసించారు.