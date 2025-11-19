రైతులకు శుభవార్త- పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల చేసిన ప్రధాని మోదీ
21వ విడుత పీఎం కిసాన్ నిధులను విడుదల
Published : November 19, 2025 at 4:20 PM IST
PM Kisan 21st Instalment : రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించేందు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పీఎం- కిసాన్ నిధులను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విడుదుల చేశారు. ఈ పథకం కింద 21వ విడత నిధులను ప్రధాని మోదీ తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్లో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో విడుదల చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా తొమ్మిది కోట్ల మంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.18వేల కోట్లకు పైగా నిధులు జమకానున్నాయి.
VIDEO | Coimbatore: Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) releases the 21st instalment of the PM-KISAN Samman Nidhi Yojana, disbursing over Rs 18,000 crore to support nearly 9 crore farmers across the country.— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/dACxvqzVHe
అంతకుముందు తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్లో పర్యటించిన ప్రధాని మోదీ తొలుత రోడ్ షో నిర్వహించారు. అనంతరం దక్షిణ భారతదేశ ప్రకృతి వ్యవసాయ సదస్సును ఆయన ప్రారంభించారు. సదస్సులో స్టాళ్లను పరిశీలించిన మోదీ, రైతులు తయారు చేసిన వివిధ ఉత్పత్తులు, పండించిన పంటలను పరిశీలించారు. స్థానిక రైతులతో మాట్లాడిన ఆయన ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి ఆరా తీశారు.