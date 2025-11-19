రైతులకు శుభవార్త- పీఎం కిసాన్‌ నిధులు విడుదల చేసిన ప్రధాని మోదీ

ETV Bharat / bharat

PM Kisan 21st Instalment : రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించేందు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పీఎం- కిసాన్ నిధులను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విడుదుల చేశారు. ఈ పథకం కింద 21వ విడత నిధులను ప్రధాని మోదీ తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్​లో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో విడుదల చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా తొమ్మిది కోట్ల మంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.18వేల కోట్లకు పైగా నిధులు జమకానున్నాయి.

అంతకుముందు తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్‌లో పర్యటించిన ప్రధాని మోదీ తొలుత రోడ్‌ షో నిర్వహించారు. అనంతరం దక్షిణ భారతదేశ ప్రకృతి వ్యవసాయ సదస్సును ఆయన ప్రారంభించారు. సదస్సులో స్టాళ్లను పరిశీలించిన మోదీ, రైతులు తయారు చేసిన వివిధ ఉత్పత్తులు, పండించిన పంటలను పరిశీలించారు. స్థానిక రైతులతో మాట్లాడిన ఆయన ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి ఆరా తీశారు.

