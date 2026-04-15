మోదీ దేశద్రోహ చర్యలు- దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరిగితే ఊరుకోం : రాహుల్

డీలిమిటేషన్​పై రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు- డీలిమిటేషన్‌ పేరుతో దక్షిణాది, చిన్న రాష్ట్రాలకు అన్యాయమని వ్యాఖ్య

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 15, 2026 at 8:52 PM IST

Rahul Gandhi On Delimitation Bill : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టంలో మార్పుల పేరిట ఓబీసీల హక్కులను హరిస్తూ వారి వాటాను చోరి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. డిలిమిటేషన్ ద్వారా అధికారాన్ని కేంద్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ రెండు చర్యలూ దేశద్రోహ కార్యకలాపాలేనని పేర్కొన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్‌ సవరణ బిల్లు గురువారం పార్లమెంటు ముందుకు రానున్న నేపథ్యంలో ప్రజలను ఉద్దేశించి రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వీడియోను ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన పేరుతో దక్షిణాది రాష్ట్రాలు, చిన్న రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరగనివ్వబోమన్నారు.

రాజ్యాంగంలో భాగమైన మహిళ బిల్లును 2023లో పార్లమెంటు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించినట్లు రాహుల్ తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ప్రతిపాదించిన సవరణలు మహిళా రిజర్వేషన్లకు సంబంధమే లేదన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు నిజంగా చేయాలనుకుంటే 2026 జనగణన ఆధారంగా ముందుకెళ్లాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అలా చేస్తే కాంగ్రెస్ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని తెలిపారు. దేశంలో వెనుకబడిన వర్గాలు సుమారు 50 శాతం ఉన్నప్పటికీ వారికి తగిన ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం కుట్ర పన్నుతోందని ఆయన అన్నారు. డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ వల్ల దక్షిణ, ఈశాన్య, చిన్న రాష్ట్రాలకు తీవ్ర నష్టం కలుగుతుందని రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరించారు. వారి ప్రాతినిధ్యం తగ్గే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు.

చిన్న రాష్ట్రాలపై ప్రభావం
డీలిమిటేషన్‌తో కేంద్ర ప్రభుత్వం గెర్రీమాండరింగ్‌కు (నియోజకవర్గాల సరిహద్దులను మార్చి, తమ పార్టీకి ఎక్కువ సీట్లు వచ్చేలా చేయడం) పాల్పడే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఆరోపించారు. నియోజకవర్గాలను తమకు అనుకూలంగా పునర్వ్యవస్థీకరించుకునే కుట్ర చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. గెర్రీమాండరింగ్‌తో మళ్లీ అధికారం పొందేందుకు ప్రయత్నం చేస్తోందన్నారు. 'జనాభా ప్రక్రియ కొనసాగుతూనే ఉంది కదా? పార్లమెంటులో మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేయడానికి మీరు ఓబీసీ గణాంకాలను ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేరు?' అని గాంధీ ప్రశ్నించారు. కుల గణన డేటా వెలుగులోకి రావడంతో ప్రధాని మోదీతో పాటు ఆర్​ఎస్​ఎస్, బీజేపీ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురువుతున్నారని అన్నారు.

'ఎప్​స్టీవ్ ఫైళ్ల గురించి మోదీ భయపడుతున్నారు'
మహిళలకు అనుకూలమనే సందేశం దేశానికి ఇవ్వాలని మోదీ అనుకుంటున్నారని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. 'ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైళ్ల గురించి మోదీ‌ భయపడుతున్నారని నాకు తెలుసు. 35లక్షల ఫైళ్లు యూఎస్‌లో ఉన్నాయి. వాటి తాళంచెవి ట్రంప్‌ వద్ద ఉందని ఆందోళన పడుతున్నారు. కానీ ఇది పద్ధతి కాదు. అనుకున్న విధంగా డీలిమిటేషన్ జరిగి బీసీలకు మోదీ అన్యాయం చేయాలనుకుంటున్నారు. అది జరగనివ్వం. పాత డేటా వద్దు. 2026 కులగణన డేటాప్రకారం జరగాలి. బీసీలకు అన్యాయం జరగనివ్వం. బీసీలు, దళితులు, ఆదివాసీలకు వారి హక్కులు వారికి ఇవ్వండి. దక్షిణ, ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరిగితే సహించే ప్రసక్తే లేదు" అని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు.

