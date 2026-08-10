ప్రధాని మోదీ ప్రతిష్ఠ నాశనమైంది- అమిత్ షా రాజీనామా చేయాల్సిందే : స్టూడెంట్స్పై లాఠీఛార్జ్పై రాహుల్ ఫైర్
మోదీ ప్రభుత్వంపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డ లోక్సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ- విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్కు బాధ్యత వహిస్తూ అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్
కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ (ANI File Photo)
Published : August 10, 2026 at 10:39 AM IST
Rahul Gandhi On PM Modi : దిల్లీలో నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేయడంపై లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు. స్టూడెంట్స్పై లాఠీఛార్జ్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటనతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రతిష్ఠ నాశనమైందని ఆరోపించారు. దానిని తిరిగి పునర్నిర్మించలేరని పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, మరే ఇతర అధికారులు గానీ వారి చర్యల పర్యవసానాల నుంచి తప్పించుకోలేరని అన్నారు. ఓ జాతీయ వార్తాపత్రికకు రాసిన వ్యాసంలో రాహుల్ గాంధీ ఈ మేరకు మోదీ సర్కార్పై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు.