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వాటిపై వివరణ ఇచ్చేందుకు మోదీ, అమిత్ షా సభకు రావాలి : ఖర్గే డిమాండ్

కేంద్రంపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించిన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే- దిల్లీ నిరసనలు, అయోధ్య రామాలయ విరాళాల దుర్వినియోగంపై తమ వైఖరి తెలియజేయాలని మోదీ, అమిత్ షాకు డిమాండ్

Mallikarjun Kharge on Modi
Mallikarjun Kharge on Modi ((IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 6:11 PM IST

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Mallikarjun Kharge on Modi : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాపై కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే మండిపడ్డారు. ఇటీవల జరిగిన విద్యార్థుల నిరసనల అణచివేత, అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగం వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వ వైఖరిని వివరించేందుకు ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా పార్లమెంట్‌కు రావాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయాలపై ఇరువురు సభకు వచ్చి తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయాలని తాము కోరుతున్నామని తెలిపారు. ఈ అంశాలపై మోదీ, అమిత్ షా తమ వైఖరి ఏంటో తెలియజేయాలని కోరారు. ఈ మేరకు ప్రముఖ వార్తాసంస్థతో ఏఎన్ఐతో మాట్లాడుతూ ఖర్గే వ్యాఖ్యానించారు.

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