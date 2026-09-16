UPI ఛార్జీలపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు- NOTAకు మోదీ కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారంటూ ఎద్దేవా!
యూపీఐపై ఎండీఆర్ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టిన కాంగ్రెస్- అమెరికా ఒత్తిడికి కేంద్రం తలొగ్గిందని జైరాం రమేశ్ ఆరోపణ-నోటాకు కొత్త అర్థం చెప్పారంటూ ప్రధాని మోదీపై విమర్శ
Published : September 16, 2026 at 12:32 PM IST
Jairam Ramesh Slams PM Modi : యూపీఐ లావాదేవీలపై కొత్తగా తీసుకొచ్చిన మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ (ఎండీఆర్) రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. రూ.2 వేలకుపైగా జరిగే కొన్ని వ్యక్తి నుంచి వ్యాపారికి (P2M) చేసే యూపీఐ చెల్లింపులపై 0.4 శాతం ఎండీఆర్ విధించడంపై కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా స్పందించింది. మోదీ సర్కార్ అమెరికా ఒత్తిడికి కేంద్రం తలొగ్గిందంటూ కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జి జైరాం రమేశ్ విమర్శలు గుప్పించారు. అంతేకాకుండా ప్రధాని నోటాకు కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారని అదే 'నరేంద్ర ఆన్గోయింగ్ ట్రంప్ అప్పీజ్మెంట్' అర్థం చెబుతున్నారని వ్యాఖ్యనించారు. యూపీఐపై ఇప్పటివరకు కొనసాగిన జీరో ఎండీఆర్ విధానాన్ని తొలగించి ఛార్జీలు విధించడం ద్వారా అమెరికా డిజిటల్ చెల్లింపుల సంస్థలకు ప్రయోజనం కల్పిస్తున్నారా అని ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.