'ప్రధానమంత్రి తలవంచక తప్పలేదు'- కుల గణనపై జైరాం రమేశ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
కులగణను కోరేవారిని అర్బన్ నక్సల్తో పోల్చిన మోదీ ప్రతిపక్షాల డిమాండ్కు దిగొచ్చారన్న సీనియర్ నేత - జనగణన షెడ్యూల్ వివరాలూ వెల్లడి! - 2027 ఫిబ్రవరి నాటికి ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని గుర్తు
Published : January 26, 2026 at 6:21 PM IST
JaiRam Ramesh Comments On Cast Census : ప్రజల నుంచి వస్తున్న విపరీతమైన ఒత్తిడి, ప్రతిపక్షాల పోరాటం ముందు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తలవంచక తప్పలేదని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో కుల గణన డిమాండ్ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన ప్రధాని, ఇప్పుడు దానికి అంగీకరించడం కాంగ్రెస్ సాధించిన నైతిక విజయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. సోమవారం 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించిన జైరాం రమేశ్, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన '2027 జనగణన' షెడ్యూల్, కుల గణన నిర్ణయంపై కీలక విశ్లేషణ చేశారు.
"2024 ఏప్రిల్ 28న ఒక ఇంటర్వ్యూలో కుల గణనను డిమాండ్ చేసేవారిని 'అర్బన్ నక్సల్స్'గా ప్రధాని అభివర్ణించారు. కానీ, చివరకు ఆ డిమాండ్కే ఆయన తలవంచాల్సి వచ్చింది" అని జైరాం రమేశ్ గుర్తుచేశారు. 2021లో పార్లమెంటులో, సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ ద్వారా కుల గణనను తోసిపుచ్చిన మోదీ ప్రభుత్వం, 2025 ఏప్రిల్ 30న యూటర్న్ తీసుకుంటూ దీనికి ఆమోదం తెలిపిందని ఆయన విమర్శించారు.