'ప్రధానమంత్రి తలవంచక తప్పలేదు'- కుల గణనపై జైరాం రమేశ్ కీలక వ్యాఖ్యలు

కులగణను కోరేవారిని అర్బన్​ నక్సల్​తో పోల్చిన మోదీ ప్రతిపక్షాల డిమాండ్​కు దిగొచ్చారన్న సీనియర్​ నేత - జనగణన షెడ్యూల్​ వివరాలూ వెల్లడి! - 2027 ఫిబ్రవరి నాటికి ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని గుర్తు​

Congress senior leader Jai Ram Ramesh (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 26, 2026 at 6:21 PM IST

JaiRam Ramesh Comments On Cast Census : ప్రజల నుంచి వస్తున్న విపరీతమైన ఒత్తిడి, ప్రతిపక్షాల పోరాటం ముందు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తలవంచక తప్పలేదని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్​ వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో కుల గణన డిమాండ్‌ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన ప్రధాని, ఇప్పుడు దానికి అంగీకరించడం కాంగ్రెస్ సాధించిన నైతిక విజయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. సోమవారం 'ఎక్స్​' వేదికగా స్పందించిన జైరాం రమేశ్​, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన '2027 జనగణన' షెడ్యూల్, కుల గణన నిర్ణయంపై కీలక విశ్లేషణ చేశారు.

"2024 ఏప్రిల్ 28న ఒక ఇంటర్వ్యూలో కుల గణనను డిమాండ్ చేసేవారిని 'అర్బన్ నక్సల్స్'గా ప్రధాని అభివర్ణించారు. కానీ, చివరకు ఆ డిమాండ్‌కే ఆయన తలవంచాల్సి వచ్చింది" అని జైరాం రమేశ్​ గుర్తుచేశారు. 2021లో పార్లమెంటులో, సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ ద్వారా కుల గణనను తోసిపుచ్చిన మోదీ ప్రభుత్వం, 2025 ఏప్రిల్ 30న యూటర్న్ తీసుకుంటూ దీనికి ఆమోదం తెలిపిందని ఆయన విమర్శించారు.

