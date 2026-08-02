ETV Bharat / bharat

"నా కుమార్తెకు మోదీ కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించారు": ప్రధానికి బాలిక తల్లి కృతజ్ఞతలు

నా కుమార్తెను క్షమించి ఆయన గొప్ప మనసును చాటుకున్నారు- ప్రధాని అత్యంత గొప్ప కానుకగా ఆమెకు పునర్జన్మ లభించింది- బాలిక తల్లి వ్యాఖ్య

PM Modi
PM Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 4:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi Abused Girl New Life : పేపర్​ లీక్​ వివాదం కారణంగా ఇటీవల దిల్లీ నిరసనల్లో తనను అభ్యంతరకరంగా దూషించిన బాలికను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ క్షమించిన విషయం విధితమే. అయితే, ఆ ఘటనకు సంబంధించి ఆ బాలిక తల్లి తాజాగా స్పందించారు. ప్రధాని క్షమించడంతో తన కుమార్తెకు కొత్త జీవితం లభించిందని భావోద్వేగభరితమయ్యారు. అభ్యంతరకరమైన పదాలను ఉపయోగించినప్పటికీ బాలికను క్షమించి ఆయన గొప్ప మనసును చాటుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇవాళ తన కుమార్తె పుట్టినరోజు అని, ఆమెకు పునర్జన్మ లభించిందని, ప్రధాని అత్యంత గొప్ప కానుకగా తమ కుమార్తెకు కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చారని చెప్పారు.

'ఇంత పెద్ద తప్పునకు మోదీ క్షమిస్తారని అనుకోలేదు'
మరోవైపు, మోదీ తనను క్షమించడంపై 15 ఏళ్ల విద్యార్థిని భావోద్వేగానికి గురైంది. అంతా అయిపోయిందనుకున్న సమయంలో ప్రధాని చూపిన ఉదారత తనకి రెండోసారి జీవితాన్ని ఇచ్చిందని ఆ బాలిక చెప్పుకొచ్చింది. దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నిరసనలో ప్రధానిపై అతి జుగుప్సాకర దూషణలు చేస్తూ ఆ బాలిక వార్తల్లో నిలిచింది. తాను చేసిన ఇంత పెద్ద తప్పునకు మోదీ క్షమిస్తారని అనుకోలేదని తెలిపింది. ప్రధాని సందేశం వినగానే కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయని పేర్కొంది. జంతర్‌మంతర్‌ కొందరు వ్యక్తులు, యూట్యూబర్లు చెప్పిన మాటల వల్లే తాను ప్రభావానికిలోనై అలా మాట్లాడానని చెప్పింది. ప్రధాని క్షమించినా,. బెదిరింపులు ఆగడం లేదని, గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అత్యాచారం చేస్తామని తనకు మెసేజ్‌లు చేస్తున్నారని పేర్కొంది. కాగా నిరసనల్లో అనేకమంది యువతీయువకులు ప్రధానితో పాటు ఆయన తల్లిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే తప్పుదోవ పట్టిన పిల్లలను శిక్షించడం కంటే వారికి సరైన మార్గం చూపించి మార్చడమే సమాజం చేయాల్సిన పని అంటూ ప్రధాని మోదీ, అందరినీ క్షమిస్తూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వీడియో పోస్టుచేశారు.

TAGGED:

GIRL MOTHER AFTER PM FORGIVES HER
PM MODI ABUSED GIRL LATEST NEWS
MODI ABUSED GIRL NEW LIFE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.