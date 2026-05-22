నీట్​ లీక్​పై 'ప్రధాన మంత్రి', 'మంత్రి ప్రధాన్' జవాబుదారీగా ఉండాలి : కాంగ్రెస్​

ఎన్టీఏ ఒక నేషనల్ ట్రామా ఎజెన్సీగా మారిందని కాంగ్రెస్​ విమర్శ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 22, 2026 at 1:36 PM IST

Congress on NEET Paper Leak : నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్ కాలేదని ఎన్టీఏ ఉన్నతాధికారులు చేసిన వాదనల నేపథ్యంలో కేంద్రంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. ఈ అంశాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి 'ప్రధాన మంత్రి', 'మంత్రి ప్రధాన్' ప్రయత్నిస్తున్నారని, ఇందుకు వీరిద్దరిని జవాబుదారీగా ఉండాలని డిమాండ్ చేసింది. ఎన్టీఏ ఒక నేషనల్ ట్రామా ఎజెన్సీగా మారిందని సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు జైరామ్ రమేశ్​ అన్నారు. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) నిర్వహించిన పరీక్షల్లో జరిగిన విస్తృత అవకతవకలకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇతర వ్యవస్థలు అణచివేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. నిజాన్ని దాచిపెట్టేందుకు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం పేపర్ లీక్ మాఫియాతో కుమ్మక్కైందని విమర్శించారు. నీట్-యూజీ 2026 పేపర్ పూర్తిగా లీక్ కాలేదని, పరీక్షకు ముందు కేవలం కొన్ని ప్రశ్నలు మాత్రమే బయటకు వచ్చాయని NTA డైరెక్టర్ జనరల్ అభిషేక్ సింగ్ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీకి చెప్పిన నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"2018లో NTA ఏర్పడిన నాటి నుంచి మోదీ ప్రభుత్వం, ఇతర అనుబంధ సంస్థలు, NTA నిర్వహించే పరీక్షల్లో విచ్చలవిడిగా జరుగుతున్న అవకతవకలు, మోసాలను దాచిపెట్టేందుకు పేపర్ లీక్ మాఫియాతో కుమ్మక్కవుతున్నాయి. గురువారం పార్లమెంటరీ కమిటీకి NTA డైరెక్టర్ జనరల్ నీట్-యూజీ 2026 పరీక్ష లీక్ కాలేదని చెప్పినట్లు మీడియా నివేదికల ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాము. ఇది నిజమైతే, ఇది అవమానకరమైనది. ఎందుకంటే అసలు పరీక్షలో వచ్చిన డజన్ల కొద్దీ ప్రశ్నలతో కూడిన 'గెస్ పేపర్' విద్యార్థుల మధ్య ప్రచారంలో ఉందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. పరీక్ష తేదీకి చాలా ముందే ఇది జరిగింది. అది లీకే కాకపోతే ఇంకేమిటి? మోదీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడెందుకు దాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తోంది? మన దేశంలోని లక్షలాది మంది ఆశావహ యువతకు, ఎన్‌టీఏ ఒక నేషనల్ ట్రామా ఎజెన్సీగా మారింది. సీబీఎస్‌ఈ, ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ ఇలా విద్యా మంత్రిత్వ శాఖలోని ఇతర సంస్థలు (కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయాలతో సహా) ఏమాత్రం మెరుగ్గా లేవు. వృత్తిపరమైన నైపుణ్యానికి విలువ లేకుండా, సైద్ధాంతిక అనుబంధానికి అధిక ప్రాధాన్యమిచ్చే వ్యక్తి విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. ఈ ఘోర విషాదానికి దానిని కప్పిపుచ్చడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాలకు ప్రధాన్ మంత్రి, మంత్రి ప్రధాన్ ఇద్దరూ జవాబుదారీగా ఉండాలి. మోదీ ప్రభుత్వం గతంలో నీట్-యూజీ 2024లో వెలుగులోకి వచ్చిన అవకతవకలను కప్పిపుచ్చడానికి ప్రయత్నించింది. అప్పుడే నిజాన్ని ఎదుర్కొని చర్యలు తీసుకుని ఉంటే నీట్ 2026 విషాదాన్ని నివారించి ఉండవచ్చు. 2024లో వెలుగులోకి వచ్చిన రాజస్థాన్‌లోని సికార్ వంటి మోసాల కేంద్రాలనే 2026 కుంభకోణంలో కూడా ఇరికించారు." "

--జైరాం రమేశ్​, కాంగ్రెస్ నేత

అంతకుముందు నీట్‌-యూజీ ప్రశ్నాపత్రం తమ వ్యవస్థ ద్వారా లీక్‌ కాలేదని జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (ఎన్‌టీఏ) డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ (డీజీ) అభిషేక్‌ సింగ్‌ వెల్లడించారు. అంతేగాకుండా పేపర్‌ లీక్‌కాలేదని, కొన్ని ప్రశ్నలు మాత్రమే బయటికొచ్చాయని తెలిపారు. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, గురువారం పార్లమెంటరీ స్థాయీ సంఘం ఎదుట హాజరైన ఎన్‌టీఏ అధికారులు ఈ మేరకు చెప్పారు. పరీక్షల వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు చేపట్టిన చర్యలపై అధికారులను పలువురు ఎంపీలు ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నించారు. పేపర్‌ లీక్‌పై వారు ప్రశ్నించగా, తమ వ్యవస్థ ద్వారా కాలేదని సింగ్‌ వివరణ ఇచ్చారు. అలాంటప్పుడు ఎలా లీకైందని మళ్లీ నిలదీశారు. దీనిపై సీబీఐ దర్యాప్తు జరుపుతోందని ఆయన బదులిచ్చారు. దర్యాప్తు నివేదికను తమ ముందుంచాలని కొందరు ప్రతిపక్ష ఎంపీలు డిమాండు చేయగా, సీబీఐ స్వతంత్ర సంస్థ అని, దాని పనిని అడ్డుకోవద్దని స్థాయీ సంఘంలోని బీజేపీ ఎంపీలు సూచించారు. భవిష్యత్‌ పరీక్షల నిర్వహణలో జాగ్రత్తల గురించి, ఎన్‌టీఏలో సిబ్బంది కొరతపై స్థాయీసంఘం ప్రశ్నలు సంధించింది. సమావేశానంతరం కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌ దిగ్విజయ్‌ సింగ్‌ మాట్లాడుతూ, కమిటీ చర్చించిన విషయాలను వెల్లడించలేమని చెప్పారు.

