ప్రపంచ దేశాలన్నీ భారత్ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో భాగం కావాలని కోరుకుంటున్నాయ్: మోదీ
'వికసిత్ భారత్' సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడంలో యువశక్తి ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది- దేశ అభివృద్ధిలో కీలక భాగస్వాములు కాబోతుంది- రోజ్గర్ మేళాలో మోదీ వ్యాఖ్యలు
Published : May 23, 2026 at 12:37 PM IST
Modi Rojgar Mela 2026 : రోజ్గార్ మేళాలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశవ్యాప్తంగా 51 వేల మందికి పైగా యువతకు ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను వర్చువల్గా అందజేశారు. నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పించే లక్ష్యంతో కేంద్రం తీసుకొచ్చిన ఈ కార్యక్రమాన్ని 47 ప్రాంతాల్లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ వివిధ అంశాలపై మాట్లాడారు. నియామక పత్రాలు అందుకున్న యువత రైల్వే, బ్యాంకింగ్, రక్షణ, ఆరోగ్యం, విద్యా రంగాలలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తూ దేశ అభివృద్ధిలో కీలక భాగస్వాములు కాబోతున్నారని పేర్కొన్నారు.
రాబోయే రోజుల్లో 'వికసిత్ భారత్' సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడంలో ఈ యువశక్తి ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుందని ఆయన ఆకాంక్షించారు. దేశ యువత, సాంకేతిక ప్రగతి పట్ల ప్రపంచం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉందని చెప్పారు. ప్రపంచ దేశాలన్నీ భారత్ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో భాగం కావాలని కోరుకుంటున్నాయని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. రోజ్గార్ మేళా ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా 18 విడతలుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. సుమారు 12 లక్షల మందికి పైగా యువతకు నియామక పత్రాలను అందజేశారు.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " in the last few years, a new culture of self-employment and entrepreneurship has developed in the country. india is the 3rd-largest startup ecosystem in the world. there are over 2,30,000 recognised startups in the country... this…
"నేను కేవలం రెండు రోజుల క్రితమే ఐదు దేశాల పర్యటనను ముగించుకుని తిరిగి వచ్చాను. చెప్పడానికి ఇవి కేవలం ఐదు దేశాల పర్యటనే అయినప్పటికీ, ఈ సమయంలో నేను డజన్ల కొద్దీ దేశాలకు చెందిన పెద్ద పెద్ద కంపెనీల లీడర్లతో మాట్లాడటం జరిగింది. వారితో విస్తృతంగా చర్చలు, సమావేశాలు జరిగాయి. అయితే ప్రతి చోటా నేను ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా గమనించాను. ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశ యువతను చూసి, అలాగే భారతదేశ సాంకేతిక ప్రగతిని చూసి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది. ఈ రోజు ప్రపంచం భారతదేశ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో భాగస్వామి కావాలని కోరుకుంటోంది. భారత్ కూడా ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాలతో భాగస్వామ్యాన్ని పెంచుకుంటోంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే, దేశ యువతకు మరిన్ని అవకాశాలు లభించాలి. ఉపాధి దొరకాలి. వారి సామర్థ్యం మరింతగా పెరగాలి. వీటితో పాటుగా దేశ యువతకు అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు కూడా లభించాలి" అని మోదీ తెలిపారు.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " today, india's youth have opportunities to progress and fulfil their dreams like never before. i'm not blaming anyone, but the reality is that everything is happening at a very fast pace, on a vast scale, and filled with diversity.…