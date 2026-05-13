కాన్వాయ్ను సగానికి తగ్గించిన ప్రధాని మోదీ!- ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగించాలని ఆదేశం
ఇంధన పొదుపుపై పిలుపును స్వయంగా పాటిస్తున్న ప్రధాని- భద్రతా నిబంధనలకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండా పలు మార్పులు
Published : May 13, 2026 at 9:55 AM IST
PM Convoy Reduced To Fifty Percent : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో దేశ ప్రజలకు ఇంధన పొదుపుపై పిలుపునిచ్చిన ప్రధాని మోదీ ఇప్పుడు అదే విషయాన్ని స్వయంగా ఆచరణలో పెట్టేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. తన అధికారిక కాన్వాయ్లో వినియోగించే వాహనాల సంఖ్యను 50 శాతం వరకు తగ్గించాలని ప్రధాని ఆదేశించినట్లు సమాచారం. ఇటీవల దేశ ప్రజలకు ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించాలని, అవసరమైన చోట మాత్రమే వాహనాలను ఉపయోగించాలని ప్రధాని సూచించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే ప్రధాని తన కాన్వాయ్లో వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించాలని స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్ (ఎస్పీజీ) అధికారులకు సూచించినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.
అంతేకాకుండా, కాన్వాయ్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని మరింత పెంచాలని కూడా ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇందుకోసం కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేయకూడదని ఎస్పీజీ స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. భద్రతా నిబంధనలకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండా ఈ మార్పులను అమలు చేయాలని ఎస్పీజీకి సూచించినట్లు తెలిసింది. కాగా ప్రధాని పిలుపు మేరకు దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖాగుప్తా, మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్ సహా ఇతర మంత్రులు కూడా తమ అధికారిక కాన్వాయ్లోని వాహనాల సంఖ్యను ఇప్పటికే తగ్గించారు.