పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల ప్రభావం భారతీయులపై పడనీయవద్దు: మంత్రులకు ప్రధాని మోదీ దిశానిర్దేశం
ఇరాన్ Vs అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వార్ ఎఫెక్ట్- భారీగా పెరుగుతున్న పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు ధరలు- వాటి ప్రభావం భారతీయులపై పడకుండా చూడాలని మంత్రులకు ప్రధాని మోదీ ఆదేశం
PM Modi Meeting With Ministers : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర మంత్రులకు మంగళవారం కీలక సూచనలు చేశారు. పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలు, సరఫరాలపై పడే ప్రభావం నుంచి భారతీయులకు రక్షణ కల్పించాలని ఆదేశించారు. ఇందుకోసం కేంద్ర మంత్రులు అందరూ సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆయన స్పష్టం చేసినట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు దాడులు చేసినప్పటి నుంచి పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. దీని వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. అంతేకాదు భారతదేశంలో ఎల్పీజీ సహా ఇతర పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల కొరత ఏర్పడవచ్చనే ఆందోళనలు చెలరేగుతున్నాయి. ఎందుకంటే, భారతదేశం తన ముడిచమురు, సహజ వాయువు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది. అందుకే పెరిగిన ధరల భారం సామాన్య ప్రజలపై పడకుండా ప్రధాని మోదీ తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నారని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు, వంట గ్యాస్ కొరత లేకుండా చూడాలని ఆయన మంత్రులకు దిశానిర్దేశం చేశారని చెప్పాయి.
మంత్రులతో మోదీ భేటీ
మంగళవారం ప్రధాని మోదీ, విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి ఎస్.జైశంకర్, చమురు శాకామంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీ, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, వాణిజ్య శాఖామంత్రి పీయూశ్ గోయల్లతో భేటీ అయ్యారు. ప్రస్తుతం దేశంలోని ఇంధన నిల్వల పరిస్థితిపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.
నిజానికి భారతదేశంలో తన ఇంధన అవసరాల కోసం పశ్చిమాసియా దేశాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది. అయితే, ప్రస్తుతం ఇతర దేశాల నుంచి కూడా చమురు దిగుమతులు చేసుకుంటోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా, రష్యా, వెనెజువెలా, ఆస్ట్రేలియా సహా ఇతర ఓషియానిక్ దేశాల నుంచి ముడి చమురును సేకరిస్తోందని సమాచారం.
వంట గ్యాస్కు అధిక ప్రాధాన్యత
మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం, దేశంలో ఎల్పీజీ, సీఎన్జీ, పైప్డ్ వంట గ్యాస్ సరఫరాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఏర్పడకుండా, సహజ వాయువు కేటాయింపుల క్రమాన్ని మార్చింది. గృహ అవసరాలకు, రవాణా రంగాలకు నిరంతరాయంగా సరఫరాలు చేసేందుకు వీలుగా ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి, సీఎన్జీ, పైప్డ్ వంట గ్యాస్కు మిగిలిన అన్ని రంగాల కంటే అధిక ప్రధాన్యత ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. ఇరాన్ వర్సెస్ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో మన దేశ గ్యాస్ సరఫరా 30 శాతం మేర తగ్గింది. ఈ నేపథ్యంలోనే చమురు మంత్రిత్వశాఖ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
భారతదేశంలో రోజు వారీ గ్యాస్ వినియోగం 191 మిలియన్ స్టాండర్డ్ క్యూబిక్ మీటర్లు. ఇందులో సగభాగం దిగుమతుల ద్వారానే వస్తోంది. హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ట్యాంకర్ల రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో, పశ్చిమాసియా నుంచి రావాల్సిన సుమారు 60 మిలియన్ స్టాండర్డ్ క్యూబిక్ మీటర్ల గ్యాస్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అందుకే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ద్రవీకృత సహజ వాయువు (ఎల్ఎన్జీ)ను తిరిగి వర్గీకరించారు. దీని ప్రకారం, ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి, సీఎన్జీ, పైప్డ్ వంట గ్యాస్ డిమాండ్ను 100 శాతం తీర్చనున్నారు. వాణిజ్య వినియోగదారులకు 80 శాతం, ఎరువుల యూనిట్లకు 70 శాతం మేర అవసరాలు తీర్చనున్నారు.
కాగా, బ్లాక్ మార్కెట్ విక్రయాలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సిలిండర్ బుకింగ్ వ్యవధిని 21 రోజుల నుంచి 25 రోజులకు పెంచింది. చమురు సంస్థలపై నిత్యావసర సరకుల చట్టాన్ని ప్రయోగించింది. దీనితో ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అనుసరించి ఎల్పీజీ ఉత్పత్తిని 10 శాతం మేర పెంచినట్లు రిఫైనరీలు పేర్కొన్నాయి. అక్రమ నిల్వలు, బ్లాక్ మార్కెట్ చేసి, ఎవరూ కృత్రిమ కొరత ఏర్పరచకుండా నిరోధించేందుకు పలు చర్యలు తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేశాయి.
