ETV Bharat / bharat

ప్రజలకు భయపడొద్దని చెబుతున్న మోదీనే భయపడుతున్నారు : రాహుల్

ప్రధాని మోదీపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన రాహుల్ గాంధీ

Rahul Gandhi On PM Modi
Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi (IANS File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 12, 2026 at 12:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi On PM Modi : దేశంలో ఎల్​పీజీ సిలిండర్ల కొరత వేళ ప్రధాని మోదీపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. ప్రజలు భయపడవద్దని చెబుతున్న ప్రధాని స్వయంగా ఆయనే భయపడుతున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు. ఎఫ్​స్టీన్ ఫైల్స్​, అమెరికాలో అదానీ కేసు కారణంగా ప్రధాని మోదీ భయపడుతున్నారని ఆరోపించారు. గురువారం పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో కాంగ్రెస్ చేపట్టిన నిరసనలు తర్వాత రాహుల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ప్రజలకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని ప్రధాని మోదీ చెబుతున్నారు. కానీ ఆయనే వేరే కారణాల వల్ల భయాందోళనకు గురువుతున్నారు. ఎఫ్​స్టీన్ పైల్స్, ఆదానీ కేసు కారణంగా ఆయన సభలోకి కూడా రాలేకపోతున్నారు. బుుధవారం కూడా ప్రధాని కుర్చీ ఖాళీగా ఉంది. అంటే ఆయన దేశానికి భయపడకూడదని చెబుతున్నారు. కానీ ఆయనే భయపడ్డారు' అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON PM MODI
RAHUL GANDHI ON PM MODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.