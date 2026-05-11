ఆ వస్తువుల వినియోగాన్ని తగ్గించాలన్న ప్రధాని మోదీ- బాగా ఆలస్యంగా పిలుపునిచ్చారన్న నిపుణులు- ఎందుకు?
కేంద్రం చాలా ముందే ఈ పిలుపునిచ్చి ఉండాల్సింది- డీజిల్ ధరలను పెంచితే సామాన్యులపై పెనుభారం- జేఎన్యూ విశ్రాంత ప్రొఫెసర్, ఆర్థికవేత్త అరుణ్ కుమార్
Published : May 11, 2026 at 7:35 PM IST
PM Appeal Against Dollar Purchases : "మన దేశం డాలర్లలో కొన్న ఉత్పత్తులను వివేకంతో వాడుకోవాలి", "విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆదాపై శ్రద్ధ పెట్టాలి", "కనీసం ఏడాది పాటు విదేశీ పర్యటనలను వాయిదా వేసుకోవాలి" అంటూ ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. పశ్చిమాసియా సైనిక సంక్షోభం (అమెరికా -ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు) కొనసాగుతున్న వేళ మే 10న (ఆదివారం) హైదరాబాద్ వేదికగా భారత పౌరులకు ఆయన ఈ కీలక సూచనలు చేశారు. ఈ అంశాలపై ప్రధాని మోదీ ఇంకాస్త ముందుగా పిలుపును ఇచ్చి ఉంటే చాలా బాగుండేదని ప్రముఖ ఆర్థికవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. భారత్ ఎగుమతుల కంటే దిగుమతులే ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇప్పటికే తీవ్రమైన కరెంట్ ఖాతా లోటు ఉంది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలతో ముడి చమురు ధరలు పెరగడంతో రాబోయే రోజుల్లో ఈ లోటు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే ముందుజాగ్రత్త చర్యగా డాలర్లలో కొనే వస్తువుల వినియోగం, విదేశీ మారక నిల్వల ఆదాపై ప్రధాని మోదీ సూచనలు ఇచ్చారని నిపుణులు అంటున్నారు. వారి విలువైన విశ్లేషణలతో కథనమిది.
ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలివీ
- "పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురుధరలు పెరిగి, దేశ విదేశీ మారక నిల్వలపై ఒత్తిడి పడుతోంది. ఈ తరుణంలో ప్రతీ పౌరుడు డాలర్ల రూపంలో భారీగా చెల్లింపులు జరిపే పెట్రోల్, డీజిల్, బంగారం, వంట నూనెల వినియోగాన్ని 10 శాతం వరకు తగ్గించుకోవాలి" అని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు
- "ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల్లో మనం విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయడంపై పూర్తి శ్రద్ధ పెట్టాలి. దేశ సరిహద్దుల్లో ప్రాణాలు అర్పించడమే కాదు. మన దైనందిన జీవితంలో బాధ్యతాయుతంగా జీవిస్తూ దేశం పట్ల మన బాధ్యతలను నెరవేర్చడం కూడా ఒక రకమైన దేశభక్తే" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
- "కొవిడ్-19 సంక్షోభ కాలం నుంచి తలెత్తుతున్న ప్రపంచ సైనిక సంఘర్షణల వల్ల చమురు సప్లై మార్గాలకు అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయి. దీనివల్ల ప్రపంచ దేశాల్లో చమురు ధరలు పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో డాలర్లు చెల్లించి మన దేశం కొనే చమురులాంటి వనరుల వినియోగంలో ప్రజలు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. చమురు ధరల పెరుగుదల ప్రభావం నుంచి భారతీయ వినియోగదారులను కాపాడటానికి మా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
- "మెట్రో సదుపాయం ఉన్న ప్రతిచోటా మెట్రోలనే ఉపయోగించండి. ప్రయాణాల కోసం కార్పూలింగ్ (వాహనాలను పంచుకోవడం) అలవాటు చేసుకోండి. వస్తువుల రవాణాకు రైల్వేలను ఆశ్రయించండి. ఇవన్నీ పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకాన్ని తగ్గిస్తాయి. తద్వారా విదేశీ కరెన్సీపై (డాలర్లపై) మనం ఆధారపడటాన్ని నియంత్రిస్తాయి" అని ప్రధాని మోదీ సూచించారు.
- "మధ్యతరగతి ప్రజల్లో విదేశాలకు వెళ్లడం, విదేశాల్లో సెలవులు గడపడం, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ (విదేశాల్లో పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం) అనే సంస్కృతి పెరుగుతోంది. మనం కనీసం ఒక సంవత్సరం పాటు విదేశీ పర్యటనలను వాయిదా వేసుకోవాలి" అని ప్రధాని మోదీ కోరారు.
- "విదేశీ కరెన్సీని ఆదా చేయడానికి మనం ఏ మార్గాన్ని అనుసరించగలమో అది చేయాలి. బంగారం కొనుగోలు అనేది విదేశీ కరెన్సీ ఎక్కువగా ఖర్చయ్యే మరో ముఖ్యమైన అంశం. ఈ రోజు మనకు ఎవరి దానాలు అవసరం లేదు. కానీ దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఏడాది పాటు ఇంట్లో ఎలాంటి శుభకార్యం, పండుగలు ఉన్నా సరే మనం బంగారు ఆభరణాలు కొనకూడదని, బంగారం జోలికి వెళ్లకూడదని నిర్ణయించుకోవాలి" అని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు.
- "ప్రతిదానికీ మనం దిగుమతులపైనే ఆధారపడితే దేశం ఎలా ముందుకు సాగుతుంది?" అని ప్రధాని మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు.
పిలుపును ఇవ్వడంలో ఆలస్యమైంది : ఆర్థికవేత్త అరుణ్ కుమార్
"పశ్చిమాసియా సంక్షోభం వల్ల మనదేశ ఆర్థిక పరిస్థితి ఇప్పటికే చాలా సంక్లిష్టంగా మారింది. దేశ ప్రజలకు ఇటువంటి పిలుపును భారత ప్రభుత్వం చాలా ముందే ఇచ్చి ఉండాల్సింది. గత నెలలో భారతదేశం ముడి చమురు కొనుగోళ్లు తగ్గాయి. అంటే గత నెల నుంచి ఇప్పటివరకు మన దేశం పాత చమురు నిల్వలపైనే ఆధారపడుతూ వస్తోంది. ఈ లెక్కన రాబోయే నెలల్లో భారత్ వద్దనున్న ఇంధన నిల్వలపై ఒత్తిడి పెరగొచ్చు. ఆ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో భారతదేశం అధిక ధరలకు ముడి చమురును దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తే, దాని ప్రభావం ఆర్థిక వ్యవస్థపై కచ్చితంగా పడుతుంది. ఖరీదైన ముడి చమురును దిగుమతి చేసుకుంటే, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు పెరుగుతాయి. దేశంలో ఇంధన ధరలను పెంచితే, వెంటనే పలు రంగాలలో వ్యయాలు పెరిగిపోతాయి. అందుకే డీజిల్ ధరలను పెంచడం అంత మంచిది కాదు. ఎందుకంటే వ్యవసాయం, సరుకుల రవాణాలో డీజిల్ను విరివిగా ఉపయోగిస్తుంటారు. డీజిల్ ధరలను ఏ మాత్రం పెంచినా, ఆ ప్రభావం చివరకు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలపై కనిపిస్తుంది. సామాన్య పౌరులపై అదనపు భారం పడుతుంది" అని ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త, జేఎన్యూ విశ్రాంత ప్రొఫెసర్ అరుణ్ కుమార్ విశ్లేషించారు.
ప్రధాని మోదీ పిలుపు చాలా ముఖ్యమైంది : రాజీవ్ కుమార్
"పెరుగుతున్న చమురు ధరలు, కొనసాగుతున్న పశ్చిమాసియా సంక్షోభం భారతదేశ విదేశీ మారక నిల్వలను మరింత బలహీనపరిచాయి. కరెంట్ అకౌంట్ లోటు మరింత పెరిగితే, రూపాయి మరింత బలహీనపడుతుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన పిలుపు చాలా ముఖ్యమైంది. విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఉత్పత్తులు, వస్తువులు, చమురు వినియోగాన్ని తగ్గిస్తే మన విదేశీ మారక నిల్వలపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. రూపాయి బలహీనపడటాన్ని అరికట్టొచ్చు. విదేశాల నుంచి నిత్యావసర దిగుమతులను మనం ఆపలేం. అయితే వినియోగాన్ని తగ్గించగలిగిన చోటల్లా ప్రజలు అందుకు ప్రయత్నించాలి. ఎరువులను మరింత సమర్థవంతంగా, సమతుల్యంగా వాడాలని ప్రధాని పదేపదే విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆ సలహాను పాటించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది" అని ఆర్థికవేత్త, నీతి ఆయోగ్ మాజీ వైస్ ఛైర్మన్ రాజీవ్ కుమార్ ఈటీవీ భారత్కు చెప్పారు.
రానున్న నెలల్లో ధరలు తగ్గకపోతే ఒత్తిడి : ప్రొణబ్ సేన్
"ప్రధాని మోదీ సూచించిన చర్యలు భారతదేశం వద్దనున్న విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని పరిరక్షించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ప్రస్తుతానికి భారతదేశ విదేశీ మారక నిల్వలు తీవ్ర ఒత్తిడిలో లేవు. రాబోయే నెలల్లో ముడి చమురు ధరలు తగ్గకపోతే, అవి అధిక రేంజులోనే కొనసాగితే మన విదేశీ మారక నిల్వలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అందుకే విదేశీ మారక ద్రవ్యం (డాలర్ల)తో మన దేశం కొనే ముడి చమురు, బంగారం లాంటి వాటి వినియోగాన్ని వీలైనంత మేరకు తగ్గించమని దేశ ప్రజలను ప్రధాని మోదీ కోరారు. ఇదొక ముందుజాగ్రత్త చర్య. ఈ రకం వస్తువులు, ఉత్పత్తుల వినియోగంపై ఆంక్షలు, నియంత్రణలు అవసరమయ్యే స్థాయికి పరిస్థితి ఇంకా చేరలేదు. ఇప్పుడు సప్లై చైన్ అంతరాయాలు పెరుగుతున్నాయి. దీనివల్ల సమీప భవిష్యత్తులో ఎరువుల సప్లైకు అంతరాయం రూపంలో అతిపెద్ద సవాల్ ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం మరింత తీవ్రమైతే, భారతదేశం తగినంత ఎరువుల సరఫరాను పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంది. దీని ప్రభావం వ్యవసాయ రంగంపైనా పడుతుంది" అని భారతదేశపు మొట్టమొదటి చీఫ్ స్టాటిస్టిషియన్ ఆఫ్ ఇండియాగా సేవలు అందించిన ఆర్థికవేత్త ప్రొణబ్ సేన్ ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
ఇంధన ధరలపై ఒత్తిడి కనిపిస్తోంది : జీటీఆర్ఐ
"భారత్లోని పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలపై పశ్చిమాసియా సైనిక సంక్షోభం ఒత్తిడి ఇప్పటికే స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. బలహీనపడుతున్న రూపాయి వల్ల మనం విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులు, సరుకులు రాబోయే నెలల్లో మరింత ఖరీదైనవిగా మారొచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంధన వనరులను, దిగుమతి చేసుకునే ఉత్పత్తులను భారతీయులు మరింత వివేకంతో ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ కీలక సందేశాన్నే దేశ ప్రజలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఇచ్చారు. ఇదొక హెచ్చరిక సందేశం లాంటిది" అని వాణిజ్య వ్యవహారాల అధ్యయన సంస్థ గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనీషియేటివ్ (జీటీఆర్ఐ) వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ శ్రీవాస్తవ ఈటీవీ భారత్కు చెప్పారు.
త్వరలోనే పెట్రోలు, డీజిల్ ధరల పెంపు?
త్వరలోనే భారత్లో మరోసారి పెట్రోలు, డీజిల్ ధరల పెంపు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని జీటీఆర్ఐ తాజా అధ్యయన నివేదిక హెచ్చరించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల రేంజులోనే కదలాడుతుండటం అనేది ఆందోళన కలిగించే అంశమని తెలిపింది. మే 9న బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్లో 1 బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర 100 డాలర్ల నుంచి 101 డాలర్ల మేర పలికిందని జీటీఆర్ఐ గుర్తుచేసింది. ఏప్రిల్ 30న అమెరికా - ఇరాన్ సైనిక ఘర్షణ తీవ్రరూపు దాల్చడంతో 1 బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర ఏకంగా 126 డాలర్లు దాటింది. 2020 ఏప్రిల్లో కొవిడ్-19 లాక్డౌన్ల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 20 డాలర్ల దిగువకు పడిపోయాయి. చమురు చరిత్రలోనే అది అత్యంత అసాధారణమైన కాలం.
ఎంఎస్ఎంఈలు హైబ్రిడ్ పని విధానాలను అవలంబించాలి
"ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాల మధ్య సైనిక ఘర్షణలు పెరుగుతున్నాయి. ఇంధన ధరలు అస్థిరంగా ఉన్నాయి. ముడి చమురుకు సంబంధించిన ప్రపంచ సరఫరా గొలుసులో అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ సమయంలో బాధ్యతాయుతమైన ఆర్థిక ప్రవర్తన, సామూహిక క్రమశిక్షణ చాలా అవసరం. ఇందుకోసం అనవసర ప్రయాణాలను తగ్గించాలి. విద్యుత్ను ఆదా చేయాలి. ప్రజా రవాణాను ఉపయోగించాలి. డిజిటల్ సమావేశాలను ప్రోత్సహించాలి. ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించాలి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు (ఎంఎస్ఎంఈలు) సాధ్యమైతే హైబ్రిడ్ పని విధానాలను అవలంబించాలి. లాజిస్టిక్స్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవాలి. ఈవిషయాల్లో పారిశ్రామిక భాగస్వాములు, ప్రభుత్వ సంస్థలు, ఎంఎస్ఎంఈలతో కలిసి పనిచేయడానికి ఇండియా ఎస్ఎంఈ ఫోరమ్ కట్టుబడి ఉంది" అని ఇండియా ఎస్ఎంఈ ఫోరమ్ అధ్యక్షుడు వినోద్ కుమార్ ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
